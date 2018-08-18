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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2955295629572958>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:15

  kingkongovets написав:угадайте район

Зображення

КК признавайтесь, эту "клумбу" разбили чтобы противодействовать прорубанию вами выхода с первого этажа?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:16

  UA написав:Возможно в Киеве просто мода на новостройки?

Не столько мода, сколько сегментация.
Ну, основная масса жилого фонда - это реально убитые хрущи, панельки, с соответствующими коммуникациями, подъездами, вертикальной разводкой отопления, контингентом и т.д.

Есть небольшая прослойка домов, построенных с 1999 по 2008 гг, но их реально немного, и ценник там, естественно, отличается от ценника хрущей.

А все остальное - да, новостройки. Напомню, по новостройкам сейчас действуют неплохие рассрочки от застройщиков. Кстати, когда несколько лет назад на ветке царило настроение "мы все умрем и продажи тоже", я писала о том, что продажи не станут, так как застройщики будут разрабатывать разнообразные программы рассрочек, в том числе и длительные, и с небольшим ПВ, мне никто не верил, мол, застройщикам это невыгодно :lol: . А учитывая, что ипотека как таковая у нас сейчас не то что на ладан дышит, а находится где-то в глубокой коме, это отличная альтернатива для тех, кто не наскирдовал полную сумму.

Выбор, как мне кажется, очевиден.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:29

  UA написав:
  kingkongovets написав:угадайте район

Зображення

КК признавайтесь, эту "клумбу" разбили чтобы противодействовать прорубанию вами выхода с первого этажа?


не угадали) кстати выход там давно прорублен каким то нотарем - они обычно не арендуют, а покупают, как и стоматологи
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:34

  Natt написав:
  UA написав:Возможно в Киеве просто мода на новостройки?

Не столько мода, сколько сегментация.
Ну, основная масса жилого фонда - это реально убитые хрущи, панельки, с соответствующими коммуникациями, подъездами, вертикальной разводкой отопления, контингентом и т.д.
Есть небольшая прослойка домов, построенных с 1999 по 2008 гг, но их реально немного, и ценник там, естественно, отличается от ценника хрущей.
А все остальное - да, новостройки.
Выбор, как мне кажется, очевиден.

Сегментация, это если бы новострой стоил значительно дороже старого фонда вокруг.
А такое не всегда присутствует (особенно не в центре).
ПС. Общался со знакомым переехавшим в огромную квартиру в новострое из 100 метрового "совмина". Не бедный в принципе человек, несколько раз повторился по поводу счетов за отопление. В новострое квартира больше, температура +24 против +19 в совмине, а счета за отопление в несколько раз меньше.
Я был удивлен, что для его уровня доходов это важный фактор.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:41

  UA написав:
  Natt написав:
  UA написав:Возможно в Киеве просто мода на новостройки?

Не столько мода, сколько сегментация.
Ну, основная масса жилого фонда - это реально убитые хрущи, панельки, с соответствующими коммуникациями, подъездами, вертикальной разводкой отопления, контингентом и т.д.
Есть небольшая прослойка домов, построенных с 1999 по 2008 гг, но их реально немного, и ценник там, естественно, отличается от ценника хрущей.
А все остальное - да, новостройки.
Выбор, как мне кажется, очевиден.

Сегментация, это если бы новострой стоил значительно дороже старого фонда вокруг.
А такое не всегда присутствует (особенно не в центре).
ПС. Общался со знакомым переехавшим в огромную квартиру в новострое из 100 метрового "совмина". Не бедный в принципе человек, несколько раз повторился по поводу счетов за отопление. В новострое квартира больше, температура +24 против +19 в совмине, а счета за отопление в несколько раз меньше.
Я был удивлен, что для его уровня доходов это важный фактор.

скажу больше, это любому адекватному человеку важно... дыбилов которые мантрят "нужно юольше зарабатывать а не меньше тратить я не считаю"
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:41

  Первый написав:З новим тижнем болі.
Бачу минулий закінчився в особливій атмосфері висловлення думок. А по суті, давайте не будемо особисте проектувати на всіх, на то ми особистості, а не сіра маса. Рекомендую всім при вгадування тренду відкидати особисте і аналізувати ОБ’ЄКТИВНУ ІНФОРМАЦІЮ.
А вона наступна.
В незалежності від особистого сприйняття КТ це реалізований проект.
Це означає, що без метро, на місці колишнього заводу, біля теплих хрущиків Тампере можна продати овер 5 тисяч квартир з ціною за квадрат в 2 рази дорожче за хрущик.
І це факт.

Файна таун. ВІСІМ ТИСЯЧ КВАРТИР.
Ще раз ВІСІМ ТИСЯЧ КВАРТИР. І ціни....

Люди люблять щоб було красиво:-)

А ще є республіка...

Франт. Давай про зубожіння і електричку на березань.

Вы бы проинвестировали фт по 1100 - 1300??
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:45

  hume написав:Вы бы проинвестировали фт по 1100 - 1300??


так вы уточняйте для чего - для дальнейшей переуступки, для аренды, или просто для жизни?
к примеру кт для многих - разноцветное гетто в жуткой локации, а для живущих рядом - предел мечтаний
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 10 гру, 2018 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Каждый раз когда вижу крыши КТ или проезжаю мимо Паркового Миста - говорю Слава Богу, что ОП КАНа не пошло мне на уступки. Слава Богу.
PS Когда проезжаю мимо Ривер Стоуна - таких мыслей нет.

у меня сейчас знакомые очень активно ищут квартру в КТ (из первых серий)
Это мечта их жизни купить там.
Деньги уже на руках. Пока в поиске...
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:47

Ні. Але виключно тому що з собою не було паспорту і менеджер відкрито брехав про школу.
Більшості гроші палять ляшку. Картинка СУПЕР, внесок 12 куе і по 500 баксів в місяць відтермінування:-) по факту здається що хата коштує 12 штук + аренда:-) а не по 1100 за квадрат
Поки не поспав, думав а чому б і ні:-)


Зи. Я чекаю новеньке в центрі:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:57

к теме о каналах и пляжах - русановская набережная в 70х
это вам не бетонные арыки между украшенными керамофасадами стоящими в 30ти метрах друг напротив друга бараками под жд мостом)
как это выглядит сейчас мы все знаем - это для тех, кто "умеет жить категориями в 10-20 лет")

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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