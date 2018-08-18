Додано: Пон 10 гру, 2018 11:16

UA написав: Возможно в Киеве просто мода на новостройки? Возможно в Киеве просто мода на новостройки?

Не столько мода, сколько сегментация.Ну, основная масса жилого фонда - это реально убитые хрущи, панельки, с соответствующими коммуникациями, подъездами, вертикальной разводкой отопления, контингентом и т.д.Есть небольшая прослойка домов, построенных с 1999 по 2008 гг, но их реально немного, и ценник там, естественно, отличается от ценника хрущей.А все остальное - да, новостройки. Напомню, по новостройкам сейчас действуют неплохие рассрочки от застройщиков. Кстати, когда несколько лет назад на ветке царило настроение "мы все умрем и продажи тоже", я писала о том, что продажи не станут, так как застройщики будут разрабатывать разнообразные программы рассрочек, в том числе и длительные, и с небольшим ПВ, мне никто не верил, мол, застройщикам это невыгодно. А учитывая, что ипотека как таковая у нас сейчас не то что на ладан дышит, а находится где-то в глубокой коме, это отличная альтернатива для тех, кто не наскирдовал полную сумму.Выбор, как мне кажется, очевиден.