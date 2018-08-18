КК признавайтесь, эту "клумбу" разбили чтобы противодействовать прорубанию вами выхода с первого этажа?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:15
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:16
Не столько мода, сколько сегментация.
Ну, основная масса жилого фонда - это реально убитые хрущи, панельки, с соответствующими коммуникациями, подъездами, вертикальной разводкой отопления, контингентом и т.д.
Есть небольшая прослойка домов, построенных с 1999 по 2008 гг, но их реально немного, и ценник там, естественно, отличается от ценника хрущей.
А все остальное - да, новостройки. Напомню, по новостройкам сейчас действуют неплохие рассрочки от застройщиков. Кстати, когда несколько лет назад на ветке царило настроение "мы все умрем и продажи тоже", я писала о том, что продажи не станут, так как застройщики будут разрабатывать разнообразные программы рассрочек, в том числе и длительные, и с небольшим ПВ, мне никто не верил, мол, застройщикам это невыгодно . А учитывая, что ипотека как таковая у нас сейчас не то что на ладан дышит, а находится где-то в глубокой коме, это отличная альтернатива для тех, кто не наскирдовал полную сумму.
Выбор, как мне кажется, очевиден.
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:29
не угадали) кстати выход там давно прорублен каким то нотарем - они обычно не арендуют, а покупают, как и стоматологи
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:34
Сегментация, это если бы новострой стоил значительно дороже старого фонда вокруг.
А такое не всегда присутствует (особенно не в центре).
ПС. Общался со знакомым переехавшим в огромную квартиру в новострое из 100 метрового "совмина". Не бедный в принципе человек, несколько раз повторился по поводу счетов за отопление. В новострое квартира больше, температура +24 против +19 в совмине, а счета за отопление в несколько раз меньше.
Я был удивлен, что для его уровня доходов это важный фактор.
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:41
скажу больше, это любому адекватному человеку важно... дыбилов которые мантрят "нужно юольше зарабатывать а не меньше тратить я не считаю"
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:41
Вы бы проинвестировали фт по 1100 - 1300??
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:45
так вы уточняйте для чего - для дальнейшей переуступки, для аренды, или просто для жизни?
к примеру кт для многих - разноцветное гетто в жуткой локации, а для живущих рядом - предел мечтаний
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 10 гру, 2018 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
у меня сейчас знакомые очень активно ищут квартру в КТ (из первых серий)
Это мечта их жизни купить там.
Деньги уже на руках. Пока в поиске...
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:47
Ні. Але виключно тому що з собою не було паспорту і менеджер відкрито брехав про школу.
Більшості гроші палять ляшку. Картинка СУПЕР, внесок 12 куе і по 500 баксів в місяць відтермінування:-) по факту здається що хата коштує 12 штук + аренда:-) а не по 1100 за квадрат
Поки не поспав, думав а чому б і ні:-)
Зи. Я чекаю новеньке в центрі:-)
Всім процвітання!
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:57
к теме о каналах и пляжах - русановская набережная в 70х
это вам не бетонные арыки между украшенными керамофасадами стоящими в 30ти метрах друг напротив друга бараками под жд мостом)
как это выглядит сейчас мы все знаем - это для тех, кто "умеет жить категориями в 10-20 лет")
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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