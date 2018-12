Додано: Пон 10 гру, 2018 12:27

ПчёлкаIRON написав: Natt написав: Сходила на Сландо посмотреть почем готовое в КТ. Протерла глаза. Прозрела.

Студия 22 м с ремонтом - 38 500 у.е., под сдачу 9500 грн.

и самое интересное - улетают как горячие пирожки и самое интересное - улетают как горячие пирожки



смотрите каких успехов можно добиться благодаря одной только жесткой управляющей компании смотрите каких успехов можно добиться благодаря одной только жесткой управляющей компании

