RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2956295729582959>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:07

  Natt написав:Сходила на Сландо посмотреть почем готовое в КТ. Протерла глаза. Прозрела.
Студия 22 м с ремонтом - 38 500 у.е., под сдачу 9500 грн.
https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-sobstv ... 3;promoted

и самое интересное - улетают как горячие пирожки
ПчёлкаIRON
 
Повідомлень: 17
З нами з: 15.11.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:10

  Natt написав:Сходила на Сландо посмотреть почем готовое в КТ. Протерла глаза. Прозрела.
Студия 22 м с ремонтом - 38 500 у.е., под сдачу 9500 грн.
https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-sobstv ... 3;promoted

это ж модно...
получается 44 метра в аренде 20кгрн
---------- 66--------------- 30...
как там консерватория, на месте пока?..
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 09.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:27

  ПчёлкаIRON написав:
  Natt написав:Сходила на Сландо посмотреть почем готовое в КТ. Протерла глаза. Прозрела.
Студия 22 м с ремонтом - 38 500 у.е., под сдачу 9500 грн.
https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-sobstv ... 3;promoted

и самое интересное - улетают как горячие пирожки


смотрите каких успехов можно добиться благодаря одной только жесткой управляющей компании :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 10 гру, 2018 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5368
З нами з: 05.06.16
Подякував: 290 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:27

  kingkongovets написав:
  hume написав:Вы бы проинвестировали фт по 1100 - 1300??


так вы уточняйте для чего - для дальнейшей переуступки, для аренды, или просто для жизни?
к примеру кт для многих - разноцветное гетто в жуткой локации, а для живущих рядом - предел мечтаний

А какая разница? Рекомендую стараться купить максимально универсальный объект. А то у житті як на довгій ниві...
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13644
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1797 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:30

  Первый написав:А какая разница? Рекомендую стараться купить максимально универсальный объект. А то у житті як на довгій ниві...


один парень следуя вашим рекомендациям никак не может определиться уже который год - с чего бы?)
универсальное всегда хуже специализированного - поэтому перед покупкой надо четко понимать чего хочешь достичь
то шо дает наибольшую рентабельность в аренде далеко не всегда пригодно для жизни самому, и наоборот
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 10 гру, 2018 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5368
З нами з: 05.06.16
Подякував: 290 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:34

  zzzzzz написав:Да здравствует совок.....
В то время как в ЕС открывают границы в голове киевских чиновников все идеи сводятся " запретить, отменить, взять плату" , вместо " разрешить,упростить" :mrgreen:

Значит в штатах тоже совок )))) Вы попробуйте отдать учится свое чадо в более престижную школу соседнего района....
Вам столько насчитают "экстра" (по сравнению с аборигенами), что при наличии двух детей будет дешевле сменить место проживания ))))
J_P
 
Повідомлень: 618
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:43

  J_P написав:
  zzzzzz написав:Да здравствует совок.....
В то время как в ЕС открывают границы в голове киевских чиновников все идеи сводятся " запретить, отменить, взять плату" , вместо " разрешить,упростить" :mrgreen:

Значит в штатах тоже совок )))) Вы попробуйте отдать учится свое чадо в более престижную школу соседнего района....
Вам столько насчитают "экстра" (по сравнению с аборигенами), что при наличии двух детей будет дешевле сменить место проживания ))))


мы все сейчас видим до чего довела европу их левизна и толерантность, а правое американское общество неустанно прогрессирует

зы: щас снова задымятся стулья под незарегистрированными в киеве понаехами :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5368
З нами з: 05.06.16
Подякував: 290 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:47

  l66 написав:
  kingkongovets написав:а может надо вначале смотреть не только на цену метра и близость к метро, делая выбор при покупке квартиры

Люди покупают то жильё, на которое хватает средств.
В Украине живут не только миллионеры.
А разрабатывать план застройки территории и следить за тем, как его воплощают в жизнь должны чиновники, которые за это получают зарплату.

Полностью поддерживаю!
При формировании планов застройки дОлжНо учитываться все: и школы и парки и возможности канализации и парковки.
Если не ошибаюсь в Варшаве есть нормы и на школы и на парковки при выдаче разрешительных документов на строительство. Инфа от одной знакомой, которая много лет назад "вложилась" в новострой (копия Рыбальского, но без каналов) в Мокотове (район в Варшаве).
J_P
 
Повідомлень: 618
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:53

Пришла платежка за э/э - 90 кВт, из которых треть накрутило ночью (я еще весной перешла на ночной тариф), то есть в платежке 69 грн. В прошлом месяце было 55 грн. Готовка на электрике, лампы ЛЕД. Стиралка и ПММ запускается в основном ночью.
За отопление, кстати, 500 грн. (точнее 479) за ноябрь по новому тарифу. Интересно, какие платежки за отопление в хрущах?
Окна заколачивать пока не собираюсь.
Востаннє редагувалось Natt в Пон 10 гру, 2018 13:07, всього редагувалось 3 разів.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1112
З нами з: 09.08.15
Подякував: 280 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:53

  kingkongovets написав:
  Первый написав:А какая разница? Рекомендую стараться купить максимально универсальный объект. А то у житті як на довгій ниві...


один парень следуя вашим рекомендациям никак не может определиться уже который год - с чего бы?)
универсальное всегда хуже специализированного - поэтому перед покупкой надо четко понимать чего хочешь достичь
то шо дает наибольшую рентабельность в аренде далеко не всегда пригодно для жизни самому, и наоборот

Все очень условно и все что выше ниже .- забаганки и должны быть оплачены. Всего то. Хочешь - платишь и не жужжишь, а какого Я не могу продать/сдать то что пригодно ДЛЯ МОЕЙ ЖИЗНИ.

Готов заплатить - платишь. Не готов - выбираешь универсальное.

Зы. Не понимаю почему Вам не поиграться в ФТ. 12 куе. И па 300 в месяц. Вообще ничего. Сдастся в 2021 и тли продадите, или сами будете смотреть на кустике или сдадите в аренду любителю красоты, и он оплатит Вам остаток долга:-)
Зы. Предупреждаю. Я идейный:-)
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13644
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1797 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2956295729582959>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1222, 1223, 1224
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12233 2143756
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 11:28
Faceless
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1869
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 595
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10977)
10.12.2018 13:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.