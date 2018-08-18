Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:А какая разница? Рекомендую стараться купить максимально универсальный объект. А то у житті як на довгій ниві...
один парень следуя вашим рекомендациям никак не может определиться уже который год - с чего бы?) универсальное всегда хуже специализированного - поэтому перед покупкой надо четко понимать чего хочешь достичь то шо дает наибольшую рентабельность в аренде далеко не всегда пригодно для жизни самому, и наоборот
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 10 гру, 2018 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав:Да здравствует совок..... В то время как в ЕС открывают границы в голове киевских чиновников все идеи сводятся " запретить, отменить, взять плату" , вместо " разрешить,упростить"
Значит в штатах тоже совок )))) Вы попробуйте отдать учится свое чадо в более престижную школу соседнего района.... Вам столько насчитают "экстра" (по сравнению с аборигенами), что при наличии двух детей будет дешевле сменить место проживания ))))
zzzzzz написав:Да здравствует совок..... В то время как в ЕС открывают границы в голове киевских чиновников все идеи сводятся " запретить, отменить, взять плату" , вместо " разрешить,упростить"
Значит в штатах тоже совок )))) Вы попробуйте отдать учится свое чадо в более престижную школу соседнего района.... Вам столько насчитают "экстра" (по сравнению с аборигенами), что при наличии двух детей будет дешевле сменить место проживания ))))
мы все сейчас видим до чего довела европу их левизна и толерантность, а правое американское общество неустанно прогрессирует
зы: щас снова задымятся стулья под незарегистрированными в киеве понаехами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:а может надо вначале смотреть не только на цену метра и близость к метро, делая выбор при покупке квартиры
Люди покупают то жильё, на которое хватает средств. В Украине живут не только миллионеры. А разрабатывать план застройки территории и следить за тем, как его воплощают в жизнь должны чиновники, которые за это получают зарплату.
Полностью поддерживаю! При формировании планов застройки дОлжНо учитываться все: и школы и парки и возможности канализации и парковки. Если не ошибаюсь в Варшаве есть нормы и на школы и на парковки при выдаче разрешительных документов на строительство. Инфа от одной знакомой, которая много лет назад "вложилась" в новострой (копия Рыбальского, но без каналов) в Мокотове (район в Варшаве).
Пришла платежка за э/э - 90 кВт, из которых треть накрутило ночью (я еще весной перешла на ночной тариф), то есть в платежке 69 грн. В прошлом месяце было 55 грн. Готовка на электрике, лампы ЛЕД. Стиралка и ПММ запускается в основном ночью. За отопление, кстати, 500 грн. (точнее 479) за ноябрь по новому тарифу. Интересно, какие платежки за отопление в хрущах? Окна заколачивать пока не собираюсь.
Востаннє редагувалось Natt в Пон 10 гру, 2018 13:07, всього редагувалось 3 разів.
Первый написав:А какая разница? Рекомендую стараться купить максимально универсальный объект. А то у житті як на довгій ниві...
один парень следуя вашим рекомендациям никак не может определиться уже который год - с чего бы?) универсальное всегда хуже специализированного - поэтому перед покупкой надо четко понимать чего хочешь достичь то шо дает наибольшую рентабельность в аренде далеко не всегда пригодно для жизни самому, и наоборот
Все очень условно и все что выше ниже .- забаганки и должны быть оплачены. Всего то. Хочешь - платишь и не жужжишь, а какого Я не могу продать/сдать то что пригодно ДЛЯ МОЕЙ ЖИЗНИ.
Готов заплатить - платишь. Не готов - выбираешь универсальное.
Зы. Не понимаю почему Вам не поиграться в ФТ. 12 куе. И па 300 в месяц. Вообще ничего. Сдастся в 2021 и тли продадите, или сами будете смотреть на кустике или сдадите в аренду любителю красоты, и он оплатит Вам остаток долга:-) Зы. Предупреждаю. Я идейный:-)