Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Прочитайте мои посты. Бюджет Киева - это как бюджет Украины. Он тебя лично не касается. Один живет на Печерске, другой живет на Борщаговке. Оба в Киеве, но в очень разном. Нужно опускать людей на уровень районов. Как в Штатах - уровень земель. Чтобы они платили в бюджет района и реально интересовались, че пля происходит? Куда тратятся наши деньги? И видели каждую копейку. Это был бы совершенно другой уровень гражданского общества и совершенно другой уровень жизни (в благополучных районах). Но, правда, неминуемо привело бы к стремительному образованию многочисленных гетто
Natt написав:Пришла платежка за э/э - 90 кВт, из которых треть накрутило ночью (я еще весной перешла на ночной тариф). Готовка на электрике, лампы ЛЕД. Стиралка и ПММ запускается в основном ночью. За отопление, кстати, 500 грн. за ноябрь по новому тарифу. Интересно, какие платежки за отопление в хрущах? Окна заколачивать пока не собираюсь.
J_P написав:Значит в штатах тоже совок )))) Вы попробуйте отдать учится свое чадо в более престижную школу соседнего района.... Вам столько насчитают "экстра" (по сравнению с аборигенами), что при наличии двух детей будет дешевле сменить место проживания ))))
мы все сейчас видим до чего довела европу их левизна и толерантность, а правое американское общество неустанно прогрессирует
зы: щас снова задымятся стулья под незарегистрированными в киеве понаехами
Парни...то есть дяденьки...Вы много добились в жизни и такие умные, потому и крепко стоите на ногах. Предложите еще в киевские вузы не брать никого из понаехов на бюджет. Киевские бюджетные места -только для киевлян. Пусть Фастов и Бровары у себя строят бюджетные унивеситеты. Напомню: есть предложение не трудоустраивать понаехов на работу в Киеве: создание каждого рабочего места, в том числе в бюджетной организации, стоит немалых денег, это десятки и сотни тысяч гривен. Не имеют права понаехи этим пользоваться. Нужен комплексный подход: всё запретить или за всё платить.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Первый написав:Не понимаю почему Вам не поиграться в ФТ. 12 куе. И па 300 в месяц. Вообще ничего. Сдастся в 2021 и тли продадите, или сами будете смотреть на кустике или сдадите в аренду любителю красоты, и он оплатит Вам остаток долга:-) Зы. Предупреждаю. Я идейный:-)
потому шо если бы я и дальше хотел играться в бизнес я бы не спекулировал квартирами) меня вполне устраивает тихая гавань комм аренды
зы: сейчас больше всего интересуют нежилые во владимирском
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Natt написав:Пришла платежка за э/э - 90 кВт, из которых треть накрутило ночью (я еще весной перешла на ночной тариф), то есть в платежке 69 грн. В прошлом месяце было 55 грн. Готовка на электрике, лампы ЛЕД. Стиралка и ПММ запускается в основном ночью. За отопление, кстати, 500 грн. (точнее 479) за ноябрь по новому тарифу. Интересно, какие платежки за отопление в хрущах? Окна заколачивать пока не собираюсь.
90 кВт??? Вы явно одна живете, редко бываете дома, готовите еще реже и пользуетесь горячей водой от теплоэнерго. ПММ - одна мойка в среднем 1 кВт, стиралка тоже от 1 кВт, электрический чайник тоже минимум полкиловата сьест + холодильник даже самый экономичный это 300-400 кВт/год - приблизительно 30 кВт/мес, даже самая экономичная индукционная плита, то же сьест под сотню киловат за месяц. + бытовая техника...
Ну и при таких расходах электрики в месяц... многотарифный счетчик будет окупаться лет 5-10.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 10 гру, 2018 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik написав:Парни...то есть дяденьки...Вы много добились в жизни и такие умные, потому и крепко стоите на ногах. Предложите еще в киевские вузы не брать никого из понаехов на бюджет. Киевские бюджетные места -только для киевлян. Пусть Фастов и Бровары у себя строят бюджетные унивеситеты. Напомню: есть предложение не трудоустраивать понаехов на работу в Киеве: создание каждого рабочего места, в том числе в бюджетной организации, стоит немалых денег, это десятки и сотни тысяч гривен. Не имеют права понаехи этим пользоваться. Нужен комплексный подход: всё запретить или за всё платить.
по поводу высшего образования у меня ооочень много есть чего предложить - поверьте но это явный оффтоп работайте, никто вас не гонит, но если вы тут гость - не забывайте об этом, это больше всего вас кстати касается, критик вы наш вечный
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Первый написав:А какая разница? Рекомендую стараться купить максимально универсальный объект. А то у житті як на довгій ниві...
один парень следуя вашим рекомендациям никак не может определиться уже который год - с чего бы?) универсальное всегда хуже специализированного - поэтому перед покупкой надо четко понимать чего хочешь достичь то шо дает наибольшую рентабельность в аренде далеко не всегда пригодно для жизни самому, и наоборот
Уже почти аксиома: берешь "для жизни" - гарантированный попадос.