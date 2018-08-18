Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Прочитайте мои посты. Бюджет Киева - это как бюджет Украины. Он тебя лично не касается. Один живет на Печерске, другой живет на Борщаговке. Оба в Киеве, но в очень разном. Нужно опускать людей на уровень районов. Как в Штатах - уровень земель. Чтобы они платили в бюджет района и реально интересовались, че пля происходит? Куда тратятся наши деньги? И видели каждую копейку. Это был бы совершенно другой уровень гражданского общества и совершенно другой уровень жизни (в благополучных районах). Но, правда, неминуемо привело бы к стремительному образованию многочисленных гетто
Natt написав:Пришла платежка за э/э - 90 кВт, из которых треть накрутило ночью (я еще весной перешла на ночной тариф). Готовка на электрике, лампы ЛЕД. Стиралка и ПММ запускается в основном ночью. За отопление, кстати, 500 грн. за ноябрь по новому тарифу. Интересно, какие платежки за отопление в хрущах? Окна заколачивать пока не собираюсь.
J_P написав:Значит в штатах тоже совок )))) Вы попробуйте отдать учится свое чадо в более престижную школу соседнего района.... Вам столько насчитают "экстра" (по сравнению с аборигенами), что при наличии двух детей будет дешевле сменить место проживания ))))
мы все сейчас видим до чего довела европу их левизна и толерантность, а правое американское общество неустанно прогрессирует
зы: щас снова задымятся стулья под незарегистрированными в киеве понаехами
Парни...то есть дяденьки...Вы много добились в жизни и такие умные, потому и крепко стоите на ногах. Предложите еще в киевские вузы не брать никого из понаехов на бюджет. Киевские бюджетные места -только для киевлян. Пусть Фастов и Бровары у себя строят бюджетные унивеситеты. Напомню: есть предложение не трудоустраивать понаехов на работу в Киеве: создание каждого рабочего места, в том числе в бюджетной организации, стоит немалых денег, это десятки и сотни тысяч гривен. Не имеют права понаехи этим пользоваться. Нужен комплексный подход: всё запретить или за всё платить.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Первый написав:Не понимаю почему Вам не поиграться в ФТ. 12 куе. И па 300 в месяц. Вообще ничего. Сдастся в 2021 и тли продадите, или сами будете смотреть на кустике или сдадите в аренду любителю красоты, и он оплатит Вам остаток долга:-) Зы. Предупреждаю. Я идейный:-)
потому шо если бы я и дальше хотел играться в бизнес я бы не спекулировал квартирами) меня вполне устраивает тихая гавань комм аренды
зы: сейчас больше всего интересуют нежилые во владимирском
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Natt написав:Пришла платежка за э/э - 90 кВт, из которых треть накрутило ночью (я еще весной перешла на ночной тариф), то есть в платежке 69 грн. В прошлом месяце было 55 грн. Готовка на электрике, лампы ЛЕД. Стиралка и ПММ запускается в основном ночью. За отопление, кстати, 500 грн. (точнее 479) за ноябрь по новому тарифу. Интересно, какие платежки за отопление в хрущах? Окна заколачивать пока не собираюсь.
90 кВт??? Вы явно одна живете, редко бываете дома, готовите еще реже и пользуетесь горячей водой от теплоэнерго. ПММ - одна мойка в среднем 1 кВт, стиралка тоже от 1 кВт, электрический чайник тоже минимум полкиловата сьест + холодильник даже самый экономичный это 300-400 кВт/год - приблизительно 30 кВт/мес, даже самая экономичная индукционная плита, то же сьест под сотню киловат за месяц. + бытовая техника...
Ну и при таких расходах электрики в месяц... многотарифный счетчик будет окупаться лет 5-10.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 10 гру, 2018 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik написав:Парни...то есть дяденьки...Вы много добились в жизни и такие умные, потому и крепко стоите на ногах. Предложите еще в киевские вузы не брать никого из понаехов на бюджет. Киевские бюджетные места -только для киевлян. Пусть Фастов и Бровары у себя строят бюджетные унивеситеты. Напомню: есть предложение не трудоустраивать понаехов на работу в Киеве: создание каждого рабочего места, в том числе в бюджетной организации, стоит немалых денег, это десятки и сотни тысяч гривен. Не имеют права понаехи этим пользоваться. Нужен комплексный подход: всё запретить или за всё платить.
по поводу высшего образования у меня ооочень много есть чего предложить - поверьте но это явный оффтоп работайте, никто вас не гонит, но если вы тут гость - не забывайте об этом, это больше всего вас кстати касается, критик вы наш вечный
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.