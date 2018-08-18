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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2956295729582959

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:56

  airmax78 написав:Прочитайте мои посты. Бюджет Киева - это как бюджет Украины. Он тебя лично не касается. Один живет на Печерске, другой живет на Борщаговке. Оба в Киеве, но в очень разном. Нужно опускать людей на уровень районов. Как в Штатах - уровень земель. Чтобы они платили в бюджет района и реально интересовались, че пля происходит? Куда тратятся наши деньги? И видели каждую копейку. Это был бы совершенно другой уровень гражданского общества и совершенно другой уровень жизни (в благополучных районах). Но, правда, неминуемо привело бы к стремительному образованию многочисленных гетто
.
А так все приводит.... вновь к совку (((((
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:56

  Natt написав:Пришла платежка за э/э - 90 кВт, из которых треть накрутило ночью (я еще весной перешла на ночной тариф). Готовка на электрике, лампы ЛЕД. Стиралка и ПММ запускается в основном ночью.
За отопление, кстати, 500 грн. за ноябрь по новому тарифу. Интересно, какие платежки за отопление в хрущах?
Окна заколачивать пока не собираюсь.

723,32 при схожих метражах.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:00

  UA написав:В новострое квартира больше, температура +24 против +19 в совмине, а счета за отопление в несколько раз меньше.
Я был удивлен, что для его уровня доходов это важный фактор.

При покупке квартиры так же интересуются ОСМД дом или ЖЭК, а так же какой счет на оплату за содержание дома управляющей организации.
l66
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:19

Кинг. Сейчас вид

Зображення

А будет

Зображення


:D

12 куе и па 300 в месяц.
Че тут думать:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:20

  kingkongovets написав:
  J_P написав:Значит в штатах тоже совок )))) Вы попробуйте отдать учится свое чадо в более престижную школу соседнего района....
Вам столько насчитают "экстра" (по сравнению с аборигенами), что при наличии двух детей будет дешевле сменить место проживания ))))


мы все сейчас видим до чего довела европу их левизна и толерантность, а правое американское общество неустанно прогрессирует

зы: щас снова задымятся стулья под незарегистрированными в киеве понаехами :mrgreen:

Парни...то есть дяденьки...Вы много добились в жизни и такие умные, потому и крепко стоите на ногах. Предложите еще в киевские вузы не брать никого из понаехов на бюджет. Киевские бюджетные места -только для киевлян. Пусть Фастов и Бровары у себя строят бюджетные унивеситеты.
Напомню: есть предложение не трудоустраивать понаехов на работу в Киеве: создание каждого рабочего места, в том числе в бюджетной организации, стоит немалых денег, это десятки и сотни тысяч гривен. Не имеют права понаехи этим пользоваться.
Нужен комплексный подход: всё запретить или за всё платить.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:26

  Serg-ik написав:Нужен комплексный подход: всё запретить или за всё платить.

Слова не мальчика, но мужа (с)
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:31

  Первый написав:Не понимаю почему Вам не поиграться в ФТ. 12 куе. И па 300 в месяц. Вообще ничего. Сдастся в 2021 и тли продадите, или сами будете смотреть на кустике или сдадите в аренду любителю красоты, и он оплатит Вам остаток долга:-)
Зы. Предупреждаю. Я идейный:-)


потому шо если бы я и дальше хотел играться в бизнес я бы не спекулировал квартирами)
меня вполне устраивает тихая гавань комм аренды

зы: сейчас больше всего интересуют нежилые во владимирском
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:36

  Natt написав:Пришла платежка за э/э - 90 кВт, из которых треть накрутило ночью (я еще весной перешла на ночной тариф), то есть в платежке 69 грн. В прошлом месяце было 55 грн. Готовка на электрике, лампы ЛЕД. Стиралка и ПММ запускается в основном ночью.
За отопление, кстати, 500 грн. (точнее 479) за ноябрь по новому тарифу. Интересно, какие платежки за отопление в хрущах?
Окна заколачивать пока не собираюсь.

90 кВт???
Вы явно одна живете, редко бываете дома, готовите еще реже и пользуетесь горячей водой от теплоэнерго. ;)
ПММ - одна мойка в среднем 1 кВт, стиралка тоже от 1 кВт, электрический чайник тоже минимум полкиловата сьест + холодильник даже самый экономичный это 300-400 кВт/год - приблизительно 30 кВт/мес, даже самая экономичная индукционная плита, то же сьест под сотню киловат за месяц. + бытовая техника... :lol:
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