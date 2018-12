Додано: Пон 10 гру, 2018 13:31

Первый написав: Не понимаю почему Вам не поиграться в ФТ. 12 куе. И па 300 в месяц. Вообще ничего. Сдастся в 2021 и тли продадите, или сами будете смотреть на кустике или сдадите в аренду любителю красоты, и он оплатит Вам остаток долга:-)

потому шо если бы я и дальше хотел играться в бизнес я бы не спекулировал квартирами)

меня вполне устраивает тихая гавань комм аренды



зы: сейчас больше всего интересуют нежилые во владимирском

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.