|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:57
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
но если вы тут гость - не забывайте об этом, это больше всего вас кстати касается, критик вы наш вечный
надо прописку заиметь , чтоб перестать быть гостем? Я правильно понял?
Насчёт критики: я дал дельное предложение: не местным-за всё платить, в том числе за рабочие места ( или не давать их)
у нас нет прописки, у нас регистрация
и вот когда ее получите - получите моральное право на предложения и критику, а пока можете критиковать лишь свою родную хацапетовку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5370
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:17
kingkongovets написав: Первый написав:
Не понимаю почему Вам не поиграться в ФТ. 12 куе. И па 300 в месяц. Вообще ничего. Сдастся в 2021 и тли продадите, или сами будете смотреть на кустике или сдадите в аренду любителю красоты, и он оплатит Вам остаток долга:-)
Зы. Предупреждаю. Я идейный:-)
потому шо если бы я и дальше хотел играться в бизнес я бы не спекулировал квартирами)
меня вполне устраивает тихая гавань комм аренды
зы: сейчас больше всего интересуют нежилые во владимирском
12 куе для нежилого во Владимирском это в рамках статпогрешности.
Зы. Назвать бизнесом 1 операцию в месяц по перечислению 300 доляров... ну даже не знаю.
Там будет прекрасная велодорожка. С внуками по променаде:-)
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 13645
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1797 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:25
_Mykola_ написав: Natt написав:
Пришла платежка за э/э - 90 кВт, из которых треть накрутило ночью (я еще весной перешла на ночной тариф), то есть в платежке 69 грн. В прошлом месяце было 55 грн. Готовка на электрике, лампы ЛЕД. Стиралка и ПММ запускается в основном ночью.
За отопление, кстати, 500 грн. (точнее 479) за ноябрь по новому тарифу. Интересно, какие платежки за отопление в хрущах?
Окна заколачивать пока не собираюсь.
90 кВт???
Вы явно одна живете, редко бываете дома, готовите еще реже и пользуетесь горячей водой от теплоэнерго.
ПММ - одна мойка в среднем 1 кВт, стиралка тоже от 1 кВт, электрический чайник тоже минимум полкиловата сьест + холодильник даже самый экономичный это 300-400 кВт/год - приблизительно 30 кВт/мес, даже самая экономичная индукционная плита, то же сьест под сотню киловат за месяц. + бытовая техника...
Ну и при таких расходах электрики в месяц... многотарифный счетчик будет окупаться лет 5-10.
Просто смело умножайте тариф на э/э на 2 (в перспективе - на 3-4) и уже срок окупаемости опускается до скромных 2,5 лет.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27091
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 702 раз.
- Подякували: 3003 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:26
_Mykola_ написав: Natt написав:
90 кВт???
Вы явно одна живете, редко бываете дома, готовите еще реже и пользуетесь горячей водой от теплоэнерго.
ПММ - одна мойка в среднем 1 кВт, стиралка тоже от 1 кВт, электрический чайник тоже минимум полкиловата сьест + холодильник даже самый экономичный это 300-400 кВт/год - приблизительно 30 кВт/мес, даже самая экономичная индукционная плита, то же сьест под сотню киловат за месяц. + бытовая техника...
Ну и при таких расходах электрики в месяц... многотарифный счетчик будет окупаться лет 5-10.
Явно, да
Горячая вода у меня от котла, то есть счет за отопление включает и подогрев воды.
Чайник включаю редко, в основном компот сварила и норм. Холодильник и стиралка А/А+. Холодильник с возможностью выставления температуры - у меня выставлен экономрежим. Стиралка в основном на быстрой стирке работает. Духовки и плиты нет и не будет
Работает скороварка (любое блюдо готовится 10-20 минут) и еще один девайс для приготовления еды, который заменяет духовку, аэрофритюрницу, аэрогриль и т.д. Микроволновка включается тоже минут на 3-5. Феном пользуюсь только если опаздываю, утюг в это время года редко, полотенчик берет 60 Вт/час и включается в основном на ночь, и то если белье нужно подсушить побыстрее, а не на сушке.
А че этому счетчику окупаться, если он установлен от застройщика, а перепараметризация весной еще была бесплатной?
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1114
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 280 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:27
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Уже почти аксиома: берешь "для жизни" - гарантированный попадос.
так вся жизнь - гарантированный попадос, макс
никто не выдерживают - все умирают
вы как большой ребенок, ейбогу - хотите и жить с комфортом, видом и модными мопами, да еще и наживать при этом
тут надо выбирать - или "универсальность"(с), или удовольствие, а то задница от шпагата может треснуть
У многих на этой ветке не трескается же. А я довольно гибкий - вы же уже успели заметить.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27091
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 702 раз.
- Подякували: 3003 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:28
kingkongovets написав:
зы: щас снова задымятся стулья под незарегистрированными в киеве понаехами
Если не ошибаюсь, но сейчас при поступлении в школу зарегестрированные имеют преимущество. А если остаются свободные места, то добро пожаловать всем остальным
-
hume
-
-
- Повідомлень: 4969
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 657 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:32
Natt написав:
А че этому счетчику окупаться, если он установлен от застройщика, а перепараметризация весной еще была бесплатной?
Микола в старом фонде живет. Но даже там, за деньги, это имеет смысл. Я еще помню времена, когда на строй форумах приводились доводы о том, что ставить счетчик тепла за безумные 200 баксов - это глупость - он будет окупаться долгие годы.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27091
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 702 раз.
- Подякували: 3003 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:34
kingkongovets написав: Serg-ik написав:
Парни...то есть дяденьки...Вы много добились в жизни и такие умные, потому и крепко стоите на ногах. Предложите еще в киевские вузы не брать никого из понаехов на бюджет. Киевские бюджетные места -только для киевлян. Пусть Фастов и Бровары у себя строят бюджетные унивеситеты.
Напомню: есть предложение не трудоустраивать понаехов на работу в Киеве: создание каждого рабочего места, в том числе в бюджетной организации, стоит немалых денег, это десятки и сотни тысяч гривен. Не имеют права понаехи этим пользоваться.
Нужен комплексный подход: всё запретить или за всё платить
.
по поводу высшего образования у меня ооочень много есть чего предложить - поверьте
но это явный оффтоп
работайте, никто вас не гонит, но если вы тут гость
- не забывайте об этом, это больше всего вас кстати касается, критик вы наш вечный
По поводу "гостя"
я не был бы столь категоричен - все мы гости на этой земле ))), но с таким "комплексным подходом" - "за все платить"
- полностью согласен. И только самым нуждающимся - пособия. А самым талантливым - бонусы/стипендии. Иначе - вновь социализм.
И не нужно изобретать велосипед. Просто скопировать то, что наработала цивилизация.
И вообще: бесплатный сыр либо в мышеловке, либо когда за него кто-то заплатил, а вам его "распределили".
Кстати, ежели чё - я этих принципов придерживался еще задолго до покупки первой квартиры. Со школы, со спорткласса. Там все расставлялось по своим местам пропорционально поту,таланту и трудолюбию. И папины деньги никакого влияния оказать на это не могли.
-
J_P
-
-
- Повідомлень: 619
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:37
Natt написав:
Горячая вода у меня от котла, то есть счет за отопление включает и подогрев воды.
Чайник включаю редко, в основном компот сварила и норм. Холодильник и стиралка А/А+. Холодильник с возможностью выставления температуры - у меня выставлен экономрежим. Стиралка в основном на быстрой стирке работает. Духовки и плиты нет и не будет
Работает скороварка (любое блюдо готовится 10-20 минут) и еще один девайс для приготовления еды, который заменяет духовку, аэрофритюрницу, аэрогриль и т.д. Микроволновка включается тоже минут на 3-5. Феном пользуюсь только если опаздываю, утюг в это время года редко, полотенчик берет 60 Вт/час и включается в основном на ночь, и то если белье нужно подсушить побыстрее, а не на сушке.
А че этому счетчику окупаться, если он установлен от застройщика, а перепараметризация весной еще была бесплатной?
Вы зря на Флая рычали,вы удивительно похожи действиями,стоит пересмотреть своё отношение к бережливым мужчинам,выйдет умопомрачительный союз
Вопрос Первому,а зачем было ввязываться в рассрочку(ласковый кредит по сути),нельзя было уплатить 100% сразу,а денюжку в банк,или нет денюжек и пришлось брать "с видом в стену,даже не труселя соседа"?
Что-то цены на новострой потихоньку сходят с ума,выходит деньги у населения есть,с другой стороны мало предложения от застройщиков
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 9973
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 1764 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:39
airmax78 написав:
А я довольно гибкий - вы же уже успели заметить.
Очень терпеливый,прямо как мой тесть,женился в 50+ и взял всё готовое,даже с внуками в нагрузку
А сколько ваши расходы на аренду в мес.?
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 9973
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 1764 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|