Додано: Пон 10 гру, 2018 13:57

Serg-ik написав: kingkongovets написав: но если вы тут гость - не забывайте об этом, это больше всего вас кстати касается, критик вы наш вечный но если вы тут гость - не забывайте об этом, это больше всего вас кстати касается, критик вы наш вечный

надо прописку заиметь , чтоб перестать быть гостем? Я правильно понял?

Насчёт критики: я дал дельное предложение: не местным-за всё платить, в том числе за рабочие места ( или не давать их) надо прописку заиметь , чтоб перестать быть гостем? Я правильно понял?Насчёт критики: я дал дельное предложение: не местным-за всё платить, в том числе за рабочие места ( или не давать их)



у нас нет прописки, у нас регистрация

и вот когда ее получите - получите моральное право на предложения и критику, а пока можете критиковать лишь свою родную хацапетовку у нас нет прописки, у нас регистрацияи вот когда ее получите - получите моральное право на предложения и критику, а пока можете критиковать лишь свою родную хацапетовку

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.