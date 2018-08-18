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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2958295929602961

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:37

  Natt написав:Горячая вода у меня от котла, то есть счет за отопление включает и подогрев воды.
Чайник включаю редко, в основном компот сварила и норм. Холодильник и стиралка А/А+. Холодильник с возможностью выставления температуры - у меня выставлен экономрежим. Стиралка в основном на быстрой стирке работает. Духовки и плиты нет и не будет :mrgreen: Работает скороварка (любое блюдо готовится 10-20 минут) и еще один девайс для приготовления еды, который заменяет духовку, аэрофритюрницу, аэрогриль и т.д. Микроволновка включается тоже минут на 3-5. Феном пользуюсь только если опаздываю, утюг в это время года редко, полотенчик берет 60 Вт/час и включается в основном на ночь, и то если белье нужно подсушить побыстрее, а не на сушке.

А че этому счетчику окупаться, если он установлен от застройщика, а перепараметризация весной еще была бесплатной?

Вы зря на Флая рычали,вы удивительно похожи действиями,стоит пересмотреть своё отношение к бережливым мужчинам,выйдет умопомрачительный союз :!:
Вопрос Первому,а зачем было ввязываться в рассрочку(ласковый кредит по сути),нельзя было уплатить 100% сразу,а денюжку в банк,или нет денюжек и пришлось брать "с видом в стену,даже не труселя соседа"?
Что-то цены на новострой потихоньку сходят с ума,выходит деньги у населения есть,с другой стороны мало предложения от застройщиков :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:39

  airmax78 написав: А я довольно гибкий - вы же уже успели заметить.

Очень терпеливый,прямо как мой тесть,женился в 50+ и взял всё готовое,даже с внуками в нагрузку :P
А сколько ваши расходы на аренду в мес.?
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:51

  somilitark написав:
  airmax78 написав: А я довольно гибкий - вы же уже успели заметить.

Очень терпеливый,прямо как мой тесть,женился в 50+ и взял всё готовое,даже с внуками в нагрузку :P
А сколько ваши расходы на аренду в мес.?

Не более 40% семейного бюджета. Все как в Европе.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:52

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:но если вы тут гость - не забывайте об этом, это больше всего вас кстати касается, критик вы наш вечный

надо прописку заиметь , чтоб перестать быть гостем? Я правильно понял?
Насчёт критики: я дал дельное предложение: не местным-за всё платить, в том числе за рабочие места ( или не давать их)


у нас нет прописки, у нас регистрация
и вот когда ее получите - получите моральное право на предложения и критику, а пока можете критиковать лишь свою родную хацапетовку


Забавно как проявляются люди.
Долярчик со своим страхом оказаться в окопах, Конг со своим превосходстов над понаехами.
Конг, ты комм свой только киевлянам сдаешь? Или понаехам после регистрации тоже можно прикоснуться к целебным киевским метрам?
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:54

  Natt написав:Пришла платежка за э/э - 90 кВт, из которых треть накрутило ночью (я еще весной перешла на ночной тариф), то есть в платежке 69 грн. В прошлом месяце было 55 грн. Готовка на электрике, лампы ЛЕД. Стиралка и ПММ запускается в основном ночью.
За отопление, кстати, 500 грн. (точнее 479) за ноябрь по новому тарифу. Интересно, какие платежки за отопление в хрущах?
Окна заколачивать пока не собираюсь.

у меня отопление 1300 за 120 квадратов по счётчику тепла
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:58

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав: А я довольно гибкий - вы же уже успели заметить.

Очень терпеливый,прямо как мой тесть,женился в 50+ и взял всё готовое,даже с внуками в нагрузку :P
А сколько ваши расходы на аренду в мес.?

Не более 40% семейного бюджета. Все как в Европе.

Это нормально,недорого/необременительно я бы сказал,а сколько среднестатистических пенсий за жизнь вы уплатили "дяде"?
Или моглы бы ребёнка отправить учиться даже в лАндон,я так понял он у вас один.
Думаю вы получите от государства многоменьше,а если бы не выё,или вернее не чудили(мухи,мультики,тараканы,нужное подчеркнуть),то могли бы себе организовать пенсионный личный фонд,кто его знает сколько вы ещё активно будете работать,я бы уточнил:сколько вы ещё будете нужны рынку труда с адекватной оплатой,ну не на кассу же в АТБ,"если что" идти)))
Можно не отвечать,вопросы риторические.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:05

  somilitark написав:Вы зря на Флая рычали,вы удивительно похожи действиями,стоит пересмотреть своё отношение к бережливым мужчинам,выйдет умопомрачительный союз :!:

Я с союзами завязала :mrgreen: Жизнь и без этого прекрасна и удивительна.
И даже Флаевы угрозы и его прекрасный цоколь оставили меня непокобелимой :lol:
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