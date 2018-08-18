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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Faceless
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:44
Первый написав:12 куе для нежилого во Владимирском это в рамках статпогрешности.
Зы. Назвать бизнесом 1 операцию в месяц по перечислению 300 доляров... ну даже не знаю.
Там будет прекрасная велодорожка. С внуками по променаде:-)
я еще не так стар шоп тошнить по велодорожкам, да и внуков пока у меня не намечается, дочке нравится идея рыбальского, но там пока лишь одна идея и два сиротских дома плсреди пустыря
фт меня не интересует от слова совсем, но лично знаю тех, кого интересует - это люди выросшие в том районе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:46
vano80 написав:Забавно как проявляются люди.
Долярчик со своим страхом оказаться в окопах
, Конг со своим превосходстов над понаехами.
Конг, ты комм свой только киевлянам сдаешь? Или понаехам после регистрации тоже можно прикоснуться к целебным киевским метрам?
.... а Ви напевно з окопа пишете, спершись на чобіт вбитого товариша?
- ні? - то чого не на війні?
- добровольців ще ніхто не відміняв!
.... справді, як люди себе проявляють!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:49
Faceless написав: Долярчик написав:
....напевно, і на концерти О. Винника ходите......
Нащо ви так жіночку ображаєте?
... я, мадмуазель, зовсім не хотів образити....
- просто її текс ПРОПИТАНИЙ самотністю!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:52
Natt написав: _Mykola_ написав: Natt написав:
90 кВт???
Вы явно одна живете, редко бываете дома, готовите еще реже и пользуетесь горячей водой от теплоэнерго.
ПММ - одна мойка в среднем 1 кВт, стиралка тоже от 1 кВт, электрический чайник тоже минимум полкиловата сьест + холодильник даже самый экономичный это 300-400 кВт/год - приблизительно 30 кВт/мес, даже самая экономичная индукционная плита, то же сьест под сотню киловат за месяц. + бытовая техника...
Ну и при таких расходах электрики в месяц... многотарифный счетчик будет окупаться лет 5-10.
Явно, да
Горячая вода у меня от котла, то есть счет за отопление включает и подогрев воды.
Чайник включаю редко, в основном компот сварила и норм. Холодильник и стиралка А/А+. Холодильник с возможностью выставления температуры - у меня выставлен экономрежим. Стиралка в основном на быстрой стирке работает. Духовки и плиты нет и не будет
Работает скороварка (любое блюдо готовится 10-20 минут) и еще один девайс для приготовления еды, который заменяет духовку, аэрофритюрницу, аэрогриль и т.д. Микроволновка включается тоже минут на 3-5. Феном пользуюсь только если опаздываю, утюг в это время года редко, полотенчик берет 60 Вт/час и включается в основном на ночь, и то если белье нужно подсушить побыстрее, а не на сушке.
А че этому счетчику окупаться, если он установлен от застройщика, а перепараметризация весной еще была бесплатной?
объясните человеку что у вас газовый бойлер и плита
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:55
Natt написав: somilitark написав:
Вы зря на Флая рычали,вы удивительно похожи действиями,стоит пересмотреть своё отношение к бережливым мужчинам,выйдет умопомрачительный союз
Я с союзами завязала
Жизнь и без этого прекрасна и удивительна.
И даже Флаевы угрозы и его прекрасный цоколь оставили меня непокобелимой
а часики то тикают....
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:57
Долярчик написав: vano80 написав:Забавно как проявляются люди.
Долярчик со своим страхом оказаться в окопах
, Конг со своим превосходстов над понаехами.
Конг, ты комм свой только киевлянам сдаешь? Или понаехам после регистрации тоже можно прикоснуться к целебным киевским метрам?
.... а Ви напевно з окопа пишете, спершись на чобіт вбитого товариша?
- ні? - то чого не на війні?
- добровольців ще ніхто не відміняв!
.... справді, як люди себе проявляють!
Если меня призовут пойду без вопросов. Передергивать не надо, не я спрашивал как не светиться для военкомата.
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vano80
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:00
kingkongovets написав:
vano80 написав:
Забавно как проявляются люди.
Долярчик со своим страхом оказаться в окопах, Конг со своим превосходстов над понаехами.
Конг, ты комм свой только киевлянам сдаешь? Или понаехам после регистрации тоже можно прикоснуться к целебным киевским метрам?
тыкать незнакомым людям, которые старше вас - это такая рефлексия от комплекса неполноценности?
в чем же выражается мое превосходство? в том шо я вам напоминаю, шо вы без регистрации не являетесь полноправными членами городской общины?
так это факт, сколь неприятен бы он вам ни был, можете комплексовать дальше
Во первых не известно кто из нас старше. Во вторых, перед тем как требовать от людей чего-то надо бы предоставить им возможность предпринять некие действия, хотя бы по той же регистрации. Чему активно будет сопротивляться "арендодатель коренной".
Кстати из смешного. Оказывается брать деньги хочет чувак из Франковска. Видать поймал за бороду, надо спешить подоить других
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:08
kingkongovets написав:
Первый написав:12 куе для нежилого во Владимирском это в рамках статпогрешности.
Зы. Назвать бизнесом 1 операцию в месяц по перечислению 300 доляров... ну даже не знаю.
Там будет прекрасная велодорожка. С внуками по променаде:-)
я еще не так стар шоп тошнить по велодорожкам, да и внуков пока у меня не намечается, дочке нравится идея рыбальского
, но там пока лишь одна идея и два сиротских дома плсреди пустыря
фт меня не интересует от слова совсем, но лично знаю тех, кого интересует - это люди выросшие в том районе
А я удивляюсь, почему Конговец стал гораздо менее жестким в отношении Рыбальского.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:14
airmax78 написав:А я удивляюсь, почему Конговец стал гораздо менее жестким в отношении Рыбальского.
она сейчас живет на гс, ничего удивительного)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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