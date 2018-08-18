Natt написав:

_Mykola_ написав: Natt написав: 90 кВт???

Вы явно одна живете, редко бываете дома, готовите еще реже и пользуетесь горячей водой от теплоэнерго.

ПММ - одна мойка в среднем 1 кВт, стиралка тоже от 1 кВт, электрический чайник тоже минимум полкиловата сьест + холодильник даже самый экономичный это 300-400 кВт/год - приблизительно 30 кВт/мес, даже самая экономичная индукционная плита, то же сьест под сотню киловат за месяц. + бытовая техника...



Ну и при таких расходах электрики в месяц... многотарифный счетчик будет окупаться лет 5-10. 90 кВт???Вы явно одна живете, редко бываете дома, готовите еще реже и пользуетесь горячей водой от теплоэнерго.ПММ - одна мойка в среднем 1 кВт, стиралка тоже от 1 кВт, электрический чайник тоже минимум полкиловата сьест + холодильник даже самый экономичный это 300-400 кВт/год - приблизительно 30 кВт/мес, даже самая экономичная индукционная плита, то же сьест под сотню киловат за месяц. + бытовая техника...Ну и при таких расходах электрики в месяц... многотарифный счетчик будет окупаться лет 5-10.

Явно, даГорячая вода у меня от котла, то есть счет за отопление включает и подогрев воды.Чайник включаю редко, в основном компот сварила и норм. Холодильник и стиралка А/А+. Холодильник с возможностью выставления температуры - у меня выставлен экономрежим. Стиралка в основном на быстрой стирке работает. Духовки и плиты нет и не будетРаботает скороварка (любое блюдо готовится 10-20 минут) и еще один девайс для приготовления еды, который заменяет духовку, аэрофритюрницу, аэрогриль и т.д. Микроволновка включается тоже минут на 3-5. Феном пользуюсь только если опаздываю, утюг в это время года редко, полотенчик берет 60 Вт/час и включается в основном на ночь, и то если белье нужно подсушить побыстрее, а не на сушке.А че этому счетчику окупаться, если он установлен от застройщика, а перепараметризация весной еще была бесплатной?