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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:14
vano80 написав: Долярчик написав: vano80 написав:Забавно как проявляются люди.
Долярчик со своим страхом оказаться в окопах
, Конг со своим превосходстов над понаехами.
Конг, ты комм свой только киевлянам сдаешь? Или понаехам после регистрации тоже можно прикоснуться к целебным киевским метрам?
.... а Ви напевно з окопа пишете, спершись на чобіт вбитого товариша?
- ні? - то чого не на війні?
- добровольців ще ніхто не відміняв!
.... справді, як люди себе проявляють!
Если меня призовут пойду без вопросов. Передергивать не надо, не я спрашивал как не светиться для военкомата.
меня на завтра вызывают
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:15
airmax78 написав: Natt написав:
А че этому счетчику окупаться, если он установлен от застройщика, а перепараметризация весной еще была бесплатной?
Микола в старом фонде живет. Но даже там, за деньги, это имеет смысл. Я еще помню времена, когда на строй форумах приводились доводы о том, что ставить счетчик тепла за безумные 200 баксов - это глупость - он будет окупаться долгие годы.
Не угадали, в новострое, и счетчик у меня на тепло тоже есть, и терморегуляторы на батареях от застройщика (но воздушными тепловыми насосами отапливать в 2-3 раза дешевле), байлером грею воду без хлорки, и двухтарифный счетчик окупился за один год.
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_Mykola_
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:20
_Mykola_ написав: airmax78 написав: Natt написав:
А че этому счетчику окупаться, если он установлен от застройщика, а перепараметризация весной еще была бесплатной?
Микола в старом фонде живет. Но даже там, за деньги, это имеет смысл. Я еще помню времена, когда на строй форумах приводились доводы о том, что ставить счетчик тепла за безумные 200 баксов - это глупость - он будет окупаться долгие годы.
Не угадали, в новострое, и счетчик у меня на тепло тоже есть, и терморегуляторы на батареях от застройщика (но воздушными тепловыми насосами отапливать в 2-3 раза дешевле), байлером грею воду без хлорки, и двухтарифный счетчик окупился за один год.
Ну, так а зачем вы тогда это пишете, про то что что-то там десятилетиями будет окупаться?
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airmax78
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:30
_Mykola_ написав:
(но воздушными тепловыми насосами отапливать в 2-3 раза дешевле
... що саме, Ви маєте на увазі, під вищезгаданим? (повітряні насоси? )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:32
airmax78
При потреблении электроэнергии в 90 кВт*ч в месяц, из них 30 кВт*ч ночью... это аж 13,5 гривен экономии в месяц... при стоимости замены счетчика от 2400 грн до 5000 тыс. в зависимости от напряжения и класса счетчика... это бессмысленно в принципе.
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_Mykola_
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:36
_Mykola_ написав:
это бессмысленно в принципе.
смысл есть для энергогенерирующих компаний: уменьшается разрыв между дневной и ночной генерацией. Потребитель из своего кармана оплатил интересы электростанции
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:38
_Mykola_, полностью согласна с Вами. Поэтому выше писала, что многозонный счетчик был изначально установлен застройщиком, а параметризация на ночной тариф была бесплатной, когда я писала заявление. Сейчас уже вроде бы 400 грн. стоит.
Востаннє редагувалось Natt
в Пон 10 гру, 2018 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Natt
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:38
Долярчик написав: _Mykola_ написав:
(но воздушными тепловыми насосами отапливать в 2-3 раза дешевле
... що саме, Ви маєте на увазі, під вищезгаданим? (повітряні насоси? )
Это типа кондиционеры, но заточенные на отопление и работу при низких температурах, нагрев идет посредством хладагента, а не нагревательного элемента как в классических кондиционерах, на один киловат электроэнергии дают от 2 до 5 киловат тепла.
Дешевый сегмент - C&H, дорогой Mitsubishi Electric Zubadan.
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_Mykola_
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:40
kingkongovets написав:
Первый написав:12 куе для нежилого во Владимирском это в рамках статпогрешности.
Зы. Назвать бизнесом 1 операцию в месяц по перечислению 300 доляров... ну даже не знаю.
Там будет прекрасная велодорожка. С внуками по променаде:-)
я еще не так стар шоп тошнить по велодорожкам, да и внуков пока у меня не намечается, дочке нравится идея рыбальского, но там пока лишь одна идея и два сиротских дома плсреди пустыря
фт меня не интересует от слова совсем, но лично знаю тех, кого интересует - это люди выросшие в том районе
И кафешки на первом этаже...
2 Сомик. К сожалению не топтать мне дорожек Ф Т...
Всім процвітання!
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:43
Serg-ik написав: _Mykola_ написав:
это бессмысленно в принципе.
смысл есть для энергогенерирующих компаний: уменьшается разрыв между дневной и ночной генерацией. Потребитель из своего кармана оплатил интересы электростанции
Смысл есть для ОЭС Украины в целом, и для каждого потребителя.
Снижаются утренний и вечерний пики и увеличивается потреблени в ночной провал, что позволяет выровнять график выработки электроэнергии и снизить стоимость регулировкки (пуски-остановы блоков, работу ГАЭС + увеличить долю выработки электроэнергии на АЭС).
Особенно ощутимый эффект если применять трехзонные счетчики, но к сожалению коэффициенты на данный момент не целесообразны с точки зрения потребителей.
Разница в 10% в ночной зоне, нивелируется дорогой электроэнергией в пиковых 5 часах.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Пон 10 гру, 2018 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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_Mykola_
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