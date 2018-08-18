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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2961296229632964>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:14

  vano80 написав:
  Долярчик написав:
  vano80 написав:Забавно как проявляются люди.
Долярчик со своим страхом оказаться в окопах, Конг со своим превосходстов над понаехами.
Конг, ты комм свой только киевлянам сдаешь? Или понаехам после регистрации тоже можно прикоснуться к целебным киевским метрам?

.... а Ви напевно з окопа пишете, спершись на чобіт вбитого товариша?

- ні? - то чого не на війні?
- добровольців ще ніхто не відміняв!
.... справді, як люди себе проявляють! :D :lol:


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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:15

  airmax78 написав:
  Natt написав:А че этому счетчику окупаться, если он установлен от застройщика, а перепараметризация весной еще была бесплатной?

Микола в старом фонде живет. Но даже там, за деньги, это имеет смысл. Я еще помню времена, когда на строй форумах приводились доводы о том, что ставить счетчик тепла за безумные 200 баксов - это глупость - он будет окупаться долгие годы.

Не угадали, в новострое, и счетчик у меня на тепло тоже есть, и терморегуляторы на батареях от застройщика (но воздушными тепловыми насосами отапливать в 2-3 раза дешевле), байлером грею воду без хлорки, и двухтарифный счетчик окупился за один год. ;) :D
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:20

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:
  Natt написав:А че этому счетчику окупаться, если он установлен от застройщика, а перепараметризация весной еще была бесплатной?

Микола в старом фонде живет. Но даже там, за деньги, это имеет смысл. Я еще помню времена, когда на строй форумах приводились доводы о том, что ставить счетчик тепла за безумные 200 баксов - это глупость - он будет окупаться долгие годы.

Не угадали, в новострое, и счетчик у меня на тепло тоже есть, и терморегуляторы на батареях от застройщика (но воздушными тепловыми насосами отапливать в 2-3 раза дешевле), байлером грею воду без хлорки, и двухтарифный счетчик окупился за один год. ;) :D

Ну, так а зачем вы тогда это пишете, про то что что-то там десятилетиями будет окупаться?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:(но воздушными тепловыми насосами отапливать в 2-3 раза дешевле

... що саме, Ви маєте на увазі, під вищезгаданим? (повітряні насоси? )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:32

airmax78
При потреблении электроэнергии в 90 кВт*ч в месяц, из них 30 кВт*ч ночью... это аж 13,5 гривен экономии в месяц... при стоимости замены счетчика от 2400 грн до 5000 тыс. в зависимости от напряжения и класса счетчика... это бессмысленно в принципе.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:это бессмысленно в принципе.

смысл есть для энергогенерирующих компаний: уменьшается разрыв между дневной и ночной генерацией. Потребитель из своего кармана оплатил интересы электростанции :-)
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:38

_Mykola_, полностью согласна с Вами. Поэтому выше писала, что многозонный счетчик был изначально установлен застройщиком, а параметризация на ночной тариф была бесплатной, когда я писала заявление. Сейчас уже вроде бы 400 грн. стоит.
Востаннє редагувалось Natt в Пон 10 гру, 2018 16:39, всього редагувалось 1 раз.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:38

  Долярчик написав:
  _Mykola_ написав:(но воздушными тепловыми насосами отапливать в 2-3 раза дешевле

... що саме, Ви маєте на увазі, під вищезгаданим? (повітряні насоси? )

Это типа кондиционеры, но заточенные на отопление и работу при низких температурах, нагрев идет посредством хладагента, а не нагревательного элемента как в классических кондиционерах, на один киловат электроэнергии дают от 2 до 5 киловат тепла.

Дешевый сегмент - C&H, дорогой Mitsubishi Electric Zubadan.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:40

  kingkongovets написав:
Первый написав:12 куе для нежилого во Владимирском это в рамках статпогрешности.
Зы. Назвать бизнесом 1 операцию в месяц по перечислению 300 доляров... ну даже не знаю.

Там будет прекрасная велодорожка. С внуками по променаде:-)


я еще не так стар шоп тошнить по велодорожкам, да и внуков пока у меня не намечается, дочке нравится идея рыбальского, но там пока лишь одна идея и два сиротских дома плсреди пустыря
фт меня не интересует от слова совсем, но лично знаю тех, кого интересует - это люди выросшие в том районе

И кафешки на первом этаже...

2 Сомик. К сожалению не топтать мне дорожек Ф Т...
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:43

  Serg-ik написав:
  _Mykola_ написав:это бессмысленно в принципе.

смысл есть для энергогенерирующих компаний: уменьшается разрыв между дневной и ночной генерацией. Потребитель из своего кармана оплатил интересы электростанции :-)

Смысл есть для ОЭС Украины в целом, и для каждого потребителя.
Снижаются утренний и вечерний пики и увеличивается потреблени в ночной провал, что позволяет выровнять график выработки электроэнергии и снизить стоимость регулировкки (пуски-остановы блоков, работу ГАЭС + увеличить долю выработки электроэнергии на АЭС).

Особенно ощутимый эффект если применять трехзонные счетчики, но к сожалению коэффициенты на данный момент не целесообразны с точки зрения потребителей.
Разница в 10% в ночной зоне, нивелируется дорогой электроэнергией в пиковых 5 часах.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 10 гру, 2018 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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