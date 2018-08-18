Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Из статьи: "Как рассказали UBR.ua сами застройщики, в 2019 году жилые «квадраты» в Киеве и пригороде вырастут в цене примерно на 5-15%. И это при условии стабильной социально-экономической ситуации в стране.
В этом году рост цен в гривневом эквиваленте уже составил около 20%, говорят строители. "
_Mykola_ написав:airmax78 При потреблении электроэнергии в 90 кВт*ч в месяц, из них 30 кВт*ч ночью... это аж 13,5 гривен экономии в месяц... при стоимости замены счетчика от 2400 грн до 5000 тыс. в зависимости от напряжения и класса счетчика... это бессмысленно в принципе.
Не ориентируйтесь на сегодняшние тарифы. Они будут расти в самое ближайшее время - 200% гарантии. И сильно расти.
_Mykola_ написав:airmax78 При потреблении электроэнергии в 90 кВт*ч в месяц, из них 30 кВт*ч ночью... это аж 13,5 гривен экономии в месяц... при стоимости замены счетчика от 2400 грн до 5000 тыс. в зависимости от напряжения и класса счетчика... это бессмысленно в принципе.
Не ориентируйтесь на сегодняшние тарифы. Они будут расти в самое ближайшее время - 200% гарантии. И сильно расти.
То понятно, но при затратах на установку счетчика в 5000 грн, чтобы его окупить нужно в ночной зоне потребить больше 5900 кВт*ч, т.е. нужно считать эффект, при потреблении до 100 кВт, ставить за деньги это бессмысленно, он за 10 лет может просто выйти из строя, так и не окупившись... Вот если бесплатно, как у Natt, тогда да, пусть будет. Тем более, что для успешной экономии нужна автоматика, которая тоже стоит не 5 копеек.
Serg-ik написав:Жильё+20%, еда+20%, коммуналка +20%, зарплаты ( по госстату) +10% ( примерно) А стоимость валюты...+0%. Где-то я уже это видел....в 2011-2013? а потом как бабахнуло!!!!
1) В 2011-2013 на это тратили резервы, сейчас - наоборот 2) Можно было бы проводить такие параллели, будь вы уверены в том, что до 2018 гривна не была недооценена. Не допускаете такого? В 2014-2015 рухнули так, что запас на некоторую ревальвацию реально должен был быть