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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29622963296429652966>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:43

Из статьи:
"Как рассказали UBR.ua сами застройщики, в 2019 году жилые «квадраты» в Киеве и пригороде вырастут в цене примерно на 5-15%. И это при условии стабильной социально-экономической ситуации в стране.

В этом году рост цен в гривневом эквиваленте уже составил около 20%, говорят строители. "
l66
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:49

  _Mykola_ написав:airmax78
При потреблении электроэнергии в 90 кВт*ч в месяц, из них 30 кВт*ч ночью... это аж 13,5 гривен экономии в месяц... при стоимости замены счетчика от 2400 грн до 5000 тыс. в зависимости от напряжения и класса счетчика... это бессмысленно в принципе.

Не ориентируйтесь на сегодняшние тарифы. Они будут расти в самое ближайшее время - 200% гарантии. И сильно расти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  l66 написав:В этом году рост цен в гривневом эквиваленте уже составил около 20%, говорят строители. "

Жильё+20%, еда+20%, коммуналка +20%, зарплаты ( по госстату) +10% ( примерно) А стоимость валюты...+0%. Где-то я уже это видел....в 2011-2013? а потом как бабахнуло!!!!

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами выросло до 8,5 млрд долл.

https://news.finance.ua/ru/news/-/440122/otritsatelnoe-saldo-vneshnej-torgovli-tovarami-vyroslo-do-8-5-mlrd-doll
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:55

  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:airmax78
При потреблении электроэнергии в 90 кВт*ч в месяц, из них 30 кВт*ч ночью... это аж 13,5 гривен экономии в месяц... при стоимости замены счетчика от 2400 грн до 5000 тыс. в зависимости от напряжения и класса счетчика... это бессмысленно в принципе.

Не ориентируйтесь на сегодняшние тарифы. Они будут расти в самое ближайшее время - 200% гарантии. И сильно расти.

То понятно, но при затратах на установку счетчика в 5000 грн, чтобы его окупить нужно в ночной зоне потребить больше 5900 кВт*ч, т.е. нужно считать эффект, при потреблении до 100 кВт, ставить за деньги это бессмысленно, он за 10 лет может просто выйти из строя, так и не окупившись... Вот если бесплатно, как у Natt, тогда да, пусть будет. ;)
Тем более, что для успешной экономии нужна автоматика, которая тоже стоит не 5 копеек.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Жильё+20%, еда+20%, коммуналка +20%, зарплаты ( по госстату) +10% ( примерно) А стоимость валюты...+0%. Где-то я уже это видел....в 2011-2013? а потом как бабахнуло!!!!

1) В 2011-2013 на это тратили резервы, сейчас - наоборот
2) Можно было бы проводить такие параллели, будь вы уверены в том, что до 2018 гривна не была недооценена. Не допускаете такого? В 2014-2015 рухнули так, что запас на некоторую ревальвацию реально должен был быть
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:ставить за деньги это бессмысленно, он за 10 лет может просто выйти из строя, так и не окупившись... Вот если бесплатно, как у Natt,
....і в Долярчика :)
(тільки, правда ще потрібно буде подати заявку на перепрограмування на дво-зонний....)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:08

  Долярчик написав:
  _Mykola_ написав:ставить за деньги это бессмысленно, он за 10 лет может просто выйти из строя, так и не окупившись... Вот если бесплатно, как у Natt,
....і в Долярчика :)
(тільки, правда ще потрібно буде подати заявку на перепрограмування на дво-зонний....)

Долярчик - Кросафчег. Подавайте заявку. Киевэнерго, например, исполняет ее в течение 3-х месяцев минимум.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:13

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:
  _Mykola_ написав:ставить за деньги это бессмысленно, он за 10 лет может просто выйти из строя, так и не окупившись... Вот если бесплатно, как у Natt,
....і в Долярчика :)
(тільки, правда ще потрібно буде подати заявку на перепрограмування на дво-зонний....)

Долярчик - Кросафчег. Подавайте заявку. Киевэнерго, например, исполняет ее в течение 3-х месяцев минимум.

потому что много желающих
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:15

  airmax78 написав:Долярчик - Кросафчег. Подавайте заявку. Киевэнерго, например, исполняет ее в течение 3-х месяцев минимум.

А если заменять обычный на многотарифный то за две недели от момента подачи заявки...
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:19

  Долярчик написав:
  _Mykola_ написав:(но воздушными тепловыми насосами отапливать в 2-3 раза дешевле

... що саме, Ви маєте на увазі, під вищезгаданим? (повітряні насоси? )

https://www.youtube.com/watch?v=KShQTCrxm1w
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