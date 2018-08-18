Мне девочка из коол центра дистанционно запрограммировала.
Зависит от модели счетчика.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:25
Мне девочка из коол центра дистанционно запрограммировала.
Зависит от модели счетчика.
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:27
_Mykola_, але ж ті "теплові насоси" теж не 5 коп. коштують?
- яка в них окупність, відносто е-лічильника?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:36
Cooper&Hunter CH-S09FTXN 14310 грн.
C.O.P. (тепло) кВт/кВт 4,20
т.е. по сравнению с обычным обогревателем на 1 кВт - 4,2 кВт тепла, это идеальные условия, в реальности будет от 2 до 4х...
считайте.
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:38
... не вразило!
- якесь "габаритне павутиня"!
- принцип його дії так і не зовсім зрозумів?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:42
... і чого то мені здається, що "дуйка"(тепловентилятор) за 500грн., включений вночі(по нічному тарифу), буде набагато вигіднішше/економнішше!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:45
Есть в принципе еще вот такой
Tosot GL-09WF
Температурный диапазон эффективной работы от - 25°С до + 48°С;
COP (тепло) 4,59
эффективность выше, но и дороже на 2 тыс.
Но Вы же кондиционер все-равно ставить будете, так что считайте разницу в цене между обычным, и таким, и потом уже энергоэффективность и окупаемость, за года три, наверное, тепловая часть себя окупит.
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:47
оні не чіталі вєтку !!!!!
по нашим міркам
нолайфери
Джейкобсон также не сторонник широко распространенного мнения, что лучше купить любую, пусть даже совсем маленькую квартиру, чем годами арендовать жилье. Он считает, что эта стратегия не подходит мечтающим стать «молодыми пенсионерами», потому что, во-первых, есть и другие способы сохранить и приумножить сбережения, а во-вторых — неизвестно, где и как вы захотите жить, удалившись на покой. Возможно, в будущем жилье понадобится в совсем другом месте, а продать старое окажется не так легко.
Простые радости
Супруги признаются, что им пришлось прожить несколько лет на гораздо более скромном уровне, чем они привыкли. Но они решили, что консьюмеризм, которым увлекаются многие их друзья и ровесники, подождет.
Из развлечений у Джейкобсона и Цэн остались лишь интернет и книги.
Они полностью отказались от кафе и ресторанов, научившись получать радость от домашних ужинов. В основе блюд были главным образом овощи. Супруги предостерегают желающих сэкономить от соблазна скатиться в поедание дешевого фастфуда. Они рассматривали свои финансовые ограничения как возможность питаться недорогой, но полезной едой.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 10 гру, 2018 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:48
Еще раз, на то чтобы получить в комнате 1 кВт тепла, вы обычным тепловентилятором потратите 1 кВт*ч электроэнергии, кондиционер потратит 0,25 кВт*ч, ну и комфортнее он будет тепловентилятора, вонять не будет как спираль с моторчиком...
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:49
це лише в певному діапазоні температур за бортом, порядка +5...+12,
а при мінус, ефективність стає близька до нагрівної спіральки із вентилятором (дуйки)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пише той, хто купив цоколь у Бучі як "плацдарм"
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