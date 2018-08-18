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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2963296429652966

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:51

  Долярчик написав:
  _Mykola_ написав:
  Долярчик написав:_Mykola_, але ж ті "теплові насоси" теж не 5 коп. коштують? :)
- яка в них окупність, відносто е-лічильника? :wink:

Cooper&Hunter CH-S09FTXN 14310 грн.

C.O.P. (тепло) кВт/кВт 4,20

т.е. по сравнению с обычным обогревателем на 1 кВт - 4,2 кВт тепла, это идеальные условия, в реальности будет от 2 до 4х...
считайте. ;)

... і чого то мені здається, що "дуйка"(тепловентилятор) за 500грн., включений вночі(по нічному тарифу), буде набагато вигіднішше/економнішше! :mrgreen:

тре не проста дуйка, а з накопичувачем тепла (напр. купа цегли для інертності), щоб в день віддавала тепло теж, коли відключено від е.е.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/lstoJ_juDe4
... отут більш розжовано)
- принцип холодильника)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:05

... може в особняку, чи у великій квартирі - є сенс, а от у

  _Mykola_ написав:Но Вы же кондиционер все-равно ставить будете

... ні, не буду...
  _Mykola_ написав:на то чтобы получить в комнате 1 кВт тепла, вы обычным тепловентилятором потратите 1 кВт*ч электроэнергии, кондиционер потратит 0,25 кВт*ч, ну и комфортнее он будет тепловентилятора, вонять не будет как спираль с моторчиком...

... ага, в четверо менше "з'їсть" е/е, але в 15раз дорожчий за "дуйку" + ще встановлення потягне...... і габаритність в рази перевищує "дуйку")))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:10

  Долярчик написав:
  _Mykola_ написав:Но Вы же кондиционер все-равно ставить будете

... ні, не буду...
  _Mykola_ написав:на то чтобы получить в комнате 1 кВт тепла, вы обычным тепловентилятором потратите 1 кВт*ч электроэнергии, кондиционер потратит 0,25 кВт*ч, ну и комфортнее он будет тепловентилятора, вонять не будет как спираль с моторчиком...

... ага, в четверо менше "з'їсть" е/е, але в 15раз дорожчий за "дуйку" + ще встановлення потягне...... і габаритність в рази перевищує "дуйку")))

Забудьте о "дуйках" это просто катастрофа по безопасности и удобству использования.

Посмотрите в сторону, например, отечественного производителя Ensa
http://ensaceramic.com.ua/
Имхо, такое даже для садиков ставить можно.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:13

  flyman написав:тре не проста дуйка, а з накопичувачем тепла (напр. купа цегли для інертності), щоб в день віддавала тепло теж, коли відключено від е.е.

Флайман, в реалиях многоэтажки, такой теплоаккумулятор... это только для Вас. ;)
У остальных оно приведет к чрезмерной нагрузке на несущие конструкции дома. :lol:
_Mykola_
 
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