Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:_Mykola_, але ж ті "теплові насоси" теж не 5 коп. коштують? - яка в них окупність, відносто е-лічильника?
Cooper&Hunter CH-S09FTXN 14310 грн.
C.O.P. (тепло) кВт/кВт 4,20
т.е. по сравнению с обычным обогревателем на 1 кВт - 4,2 кВт тепла, это идеальные условия, в реальности будет от 2 до 4х... считайте.
... і чого то мені здається, що "дуйка"(тепловентилятор) за 500грн., включений вночі(по нічному тарифу), буде набагато вигіднішше/економнішше!
тре не проста дуйка, а з накопичувачем тепла (напр. купа цегли для інертності), щоб в день віддавала тепло теж, коли відключено від е.е.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
_Mykola_ написав:Но Вы же кондиционер все-равно ставить будете
... ні, не буду...
_Mykola_ написав:на то чтобы получить в комнате 1 кВт тепла, вы обычным тепловентилятором потратите 1 кВт*ч электроэнергии, кондиционер потратит 0,25 кВт*ч, ну и комфортнее он будет тепловентилятора, вонять не будет как спираль с моторчиком...
... ага, в четверо менше "з'їсть" е/е, але в 15раз дорожчий за "дуйку" + ще встановлення потягне...... і габаритність в рази перевищує "дуйку")))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
_Mykola_ написав:Но Вы же кондиционер все-равно ставить будете
... ні, не буду...
_Mykola_ написав:на то чтобы получить в комнате 1 кВт тепла, вы обычным тепловентилятором потратите 1 кВт*ч электроэнергии, кондиционер потратит 0,25 кВт*ч, ну и комфортнее он будет тепловентилятора, вонять не будет как спираль с моторчиком...
... ага, в четверо менше "з'їсть" е/е, але в 15раз дорожчий за "дуйку" + ще встановлення потягне...... і габаритність в рази перевищує "дуйку")))
Забудьте о "дуйках" это просто катастрофа по безопасности и удобству использования.
Посмотрите в сторону, например, отечественного производителя Ensa http://ensaceramic.com.ua/ Имхо, такое даже для садиков ставить можно.