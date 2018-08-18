Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vano80 написав:Забавно как проявляются люди. Долярчик со своим страхом оказаться в окопах, Конг со своим превосходстов над понаехами. Конг, ты комм свой только киевлянам сдаешь? Или понаехам после регистрации тоже можно прикоснуться к целебным киевским метрам?
.... а Ви напевно з окопа пишете, спершись на чобіт вбитого товариша?
- ні? - то чого не на війні? - добровольців ще ніхто не відміняв! .... справді, як люди себе проявляють!
Если меня призовут пойду без вопросов. Передергивать не надо, не я спрашивал как не светиться для военкомата.
А как тебя найдут, если ты прописан в условном Задрищеве между Кременчугом и Вольногорском, а лет ....надцать уже снимаешь прелесть где то вблизи от Дарницы? Или будешь рассказывать про облавы в метро на 38ми летних пузанов-бородачей, ибо некого в Т-72 запаивать наглухо и без памперсов, и на штурм Макеевки отправлять?
Kostia написав:Какой жк покупают 8 очередь? Не знаю.
Костя, КТ - имеет очень много минусов, а Вы - как раз ЦА ОП КАНа, потому что не хотите их видеть. Кановский маркетинг на Вас как раз отлично сработал.
А касаемо Вашего вопроса... Эврика, Патриотика, Лико Град, Венеция, Британский квартал, Новая Англия, Паркленд, Нивки-Парк, Спивоче, Варшавский, Липинка, Новомостицко-Замковецкий, Місто квітів, Министерский, Новопечерские Липки, Парковые озера... Причем часть этих ЖК - ну вообще ни разу не фонтан, но покупают...
Может, не везде прям 8-я очередь, но мысль Вы поняли.
Где 8 очередей? Мысль понял, кт не купил, хотя мог. Как сработал маркетинг? Вы просто хейтите этот жк, я пишу объективно, есть минусы, но есть и плюсы, вы плюсов не видите, будьте объективные.
Костя причем тут очереди???
КАН урвал всю площадь промзоны и тупо всю ее застраивает. Было бы бабла больше он бы все застроил еще в 2009-2010 году, а так растягивает по мере поступления бабла. Мог бы растянуть не на 8 очередей а на 30 или 40---это что показатетель???
И вопрос к вам--вы знаете в киеве хоть одного застройщика который владеет землей и не застраивает ее?? Кану просто есть что застраивать-вот он и строит.
Аирмакс правильно сказал--в Киеве продается все, где бы не построили. Поэтому хоть 50-я будет очередь--это не показатель вообще. как застроит свой клочок земельки так сразу очереди и закончатся.
теперь по плюсам КТ охраняемая территория(типа охраняемая) дешевые комунальные--дома из пеноблока и в них тепло все!!!
теперь минусы КТ очень много воровства--со слов хорошего знакомого (в домах нет даже консьержей, и квартиры тупо бомбят очень часто-снимают посуточно там квартиру и бомбят соседние пока люди на работе, консьержа нет--выноси что хочешь) очень много бомбят машины--все те же залетные съемщики шумоизоляции НЕТ-- слышно как чихнул сосед и как у него работает телевизор припарковаться анриал народа тьма транспортной развязки нет--если нет авто--мне вас жаль, хотя если у вас есть авто, но нет паркинга, то мне вас жаль еще больше
Ну и отдельно вишня на торт--кидалово КАНА всех предыдущих инвесторов---нарезание клеток по 20м2 после майданного кризиса--и львиная доля выпущена под аренду как следствие-ключи от калитки и шлагбаума уже есть у всех жителей прилегающих районов и все гуляют на ,,закрытой территории,, а некоторые еще приезжают в спортлайф и тоже гуляют )))).
В результате имеем дичайшее перенаселение этого клочка земли в следствии построения клеток и увеличения этажности домов, кто был поумнее давно оттуда свалил(знакомый как только услышал что будут строить гостинки тут же выставил квартиру на продажу и очень вовремя свалил), а кто не очень разбирается--покупает там квартиру или мечтает о ней))).
все объективно.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
В Украине запретили обустраивать парковки внутри жилых кварталов, чья площадь меньше 3 гектаров
В Украине Министерство региональной политики запретило организацию парковок для автомобилей внутри небольших жилых кварталов до 3 га. Об этом сообщает "Юрлига".
Новые государственные строительные нормы по градостроению (ДБН Б.2.2-12:2018 "Планирование и застройка территорий") действуют с 1 сентября 2018 года. Запрет должен повысить безопасность и комфорт жителей. Согласно ДБН постоянные и временные (гостевые) паркоместа в таких кварталах должны располагаться со стороны улиц или проездов или в подземных или многоэтажных автостоянках. Въезд внутрь квартала разрешается только автомобилям скорой помощи, пожарной и другой спецтехнике.
Также в этих ДБН усовершенствованы требования к безопасному проектированию внутридворовых территорий, а именно к проезду спецтехники во двор. Так, в новых жилых домах от 9 этажей и общественных домах от 5 этажей необходимо проектировать проезды со всех сторон, а для домов меньшей поверхностности их можно предусматривать с одной продольной стороны. Практика кварталов, свободных от машин, распространена во многих странах Европы и мира.
Долярчик написав:здається, що "дуйка"(тепловентилятор) за 500грн.
не убивай свою мечту! откажись от трэша и не превращайся в Муху2. потруси тещу, родителей и друзей но сделай свою мечту пригодной для жизни. и примерный бюджет на ремонт который ты себе нарисовал сразу умножай на 2 ))