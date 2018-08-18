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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2965296629672968>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:08

  vano80 написав:
  Долярчик написав:
  vano80 написав:Забавно как проявляются люди.
Долярчик со своим страхом оказаться в окопах, Конг со своим превосходстов над понаехами.
Конг, ты комм свой только киевлянам сдаешь? Или понаехам после регистрации тоже можно прикоснуться к целебным киевским метрам?

.... а Ви напевно з окопа пишете, спершись на чобіт вбитого товариша?

- ні? - то чого не на війні?
- добровольців ще ніхто не відміняв!
.... справді, як люди себе проявляють! :D :lol:


Если меня призовут пойду без вопросов. Передергивать не надо, не я спрашивал как не светиться для военкомата.

А как тебя найдут, если ты прописан в условном Задрищеве между Кременчугом и Вольногорском, а лет ....надцать уже снимаешь прелесть где то вблизи от Дарницы?
Или будешь рассказывать про облавы в метро на 38ми летних пузанов-бородачей, ибо некого в Т-72 запаивать наглухо и без памперсов, и на штурм Макеевки отправлять?
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:10

  Serg-ik написав:
  l66 написав:В этом году рост цен в гривневом эквиваленте уже составил около 20%, говорят строители. "

Жильё+20%, еда+20%, коммуналка +20%, зарплаты ( по госстату) +10% ( примерно) А стоимость валюты...+0%. Где-то я уже это видел....в 2011-2013? а потом как бабахнуло!!!!

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами выросло до 8,5 млрд долл.

https://news.finance.ua/ru/news/-/440122/otritsatelnoe-saldo-vneshnej-torgovli-tovarami-vyroslo-do-8-5-mlrd-doll

матраЦ рулит, правда? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:20

  Долярчик написав:... "з дивана кричати - не в окопі сидіти!"©

а тебе, приймачок, тёща разрешила во Львове зарегистрироваться, или ты по-документам так в своём голопристаньском районе и проживаешь?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:42

  Kostia написав:
  Natt написав:
  Kostia написав:Какой жк покупают 8 очередь? Не знаю.

Костя, КТ - имеет очень много минусов, а Вы - как раз ЦА ОП КАНа, потому что не хотите их видеть. Кановский маркетинг на Вас как раз отлично сработал.

А касаемо Вашего вопроса... Эврика, Патриотика, Лико Град, Венеция, Британский квартал, Новая Англия, Паркленд, Нивки-Парк, Спивоче, Варшавский, Липинка, Новомостицко-Замковецкий, Місто квітів, Министерский, Новопечерские Липки, Парковые озера... Причем часть этих ЖК - ну вообще ни разу не фонтан, но покупают...

Может, не везде прям 8-я очередь, но мысль Вы поняли.

Где 8 очередей? Мысль понял, кт не купил, хотя мог. Как сработал маркетинг? Вы просто хейтите этот жк, я пишу объективно, есть минусы, но есть и плюсы, вы плюсов не видите, будьте объективные.


Костя причем тут очереди???

КАН урвал всю площадь промзоны и тупо всю ее застраивает. Было бы бабла больше он бы все застроил еще в 2009-2010 году, а так растягивает по мере поступления бабла. Мог бы растянуть не на 8 очередей а на 30 или 40---это что показатетель???

И вопрос к вам--вы знаете в киеве хоть одного застройщика который владеет землей и не застраивает ее?? :mrgreen: Кану просто есть что застраивать-вот он и строит.

Аирмакс правильно сказал--в Киеве продается все, где бы не построили. Поэтому хоть 50-я будет очередь--это не показатель вообще. как застроит свой клочок земельки так сразу очереди и закончатся.

теперь по плюсам КТ
охраняемая территория(типа охраняемая)
дешевые комунальные--дома из пеноблока и в них тепло
все!!!

теперь минусы КТ
очень много воровства--со слов хорошего знакомого (в домах нет даже консьержей, и квартиры тупо бомбят очень часто-снимают посуточно там квартиру и бомбят соседние пока люди на работе, консьержа нет--выноси что хочешь)
очень много бомбят машины--все те же залетные съемщики
шумоизоляции НЕТ-- слышно как чихнул сосед и как у него работает телевизор
припарковаться анриал
народа тьма
транспортной развязки нет--если нет авто--мне вас жаль, хотя если у вас есть авто, но нет паркинга, то мне вас жаль еще больше

Ну и отдельно вишня на торт--кидалово КАНА всех предыдущих инвесторов---нарезание клеток по 20м2 после майданного кризиса--и львиная доля выпущена под аренду :mrgreen: как следствие-ключи от калитки и шлагбаума уже есть у всех жителей прилегающих районов и все гуляют на ,,закрытой территории,, :) а некоторые еще приезжают в спортлайф и тоже гуляют )))).

В результате имеем дичайшее перенаселение этого клочка земли в следствии построения клеток и увеличения этажности домов, кто был поумнее давно оттуда свалил(знакомый как только услышал что будут строить гостинки тут же выставил квартиру на продажу и очень вовремя свалил), а кто не очень разбирается--покупает там квартиру или мечтает о ней))).

все объективно. :)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

100 лет разницы

https://www.facebook.com/63013092706618 ... 705725394/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:50

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:Было бы бабла больше он бы все застроил еще в 2009-2010 году, а так растягивает по мере поступления бабла. Мог бы растянуть не на 8 очередей а на 30 или 40---это что показатетель???


думаю они строят столько, сколько могут продать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:23

В Украине запретили обустраивать парковки внутри жилых кварталов, чья площадь меньше 3 гектаров

В Украине Министерство региональной политики запретило организацию парковок для автомобилей внутри небольших жилых кварталов до 3 га. Об этом сообщает "Юрлига".

Новые государственные строительные нормы по градостроению (ДБН Б.2.2-12:2018 "Планирование и застройка территорий") действуют с 1 сентября 2018 года. Запрет должен повысить безопасность и комфорт жителей. Согласно ДБН постоянные и временные (гостевые) паркоместа в таких кварталах должны располагаться со стороны улиц или проездов или в подземных или многоэтажных автостоянках. Въезд внутрь квартала разрешается только автомобилям скорой помощи, пожарной и другой спецтехнике.

Также в этих ДБН усовершенствованы требования к безопасному проектированию внутридворовых территорий, а именно к проезду спецтехники во двор. Так, в новых жилых домах от 9 этажей и общественных домах от 5 этажей необходимо проектировать проезды со всех сторон, а для домов меньшей поверхностности их можно предусматривать с одной продольной стороны. Практика кварталов, свободных от машин, распространена во многих странах Европы и мира.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:28

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

доступно про парковки

https://youtu.be/FmacoqrsCzQ

авто в городе - не средство передвижения, а роскошь
а за роскошь надо платить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:приймачок

...до НЕ актуальності цього слова залишилось максимум 200 днів! :lol: :lol: :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:44

  Долярчик написав:здається, що "дуйка"(тепловентилятор) за 500грн.

не убивай свою мечту! откажись от трэша и не превращайся в Муху2.
потруси тещу, родителей и друзей но сделай свою мечту пригодной для жизни.
и примерный бюджет на ремонт который ты себе нарисовал сразу умножай на 2 ))
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