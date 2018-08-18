Додано: Пон 10 гру, 2018 20:42

Kostia написав: Natt написав: Kostia написав: Какой жк покупают 8 очередь? Не знаю. Какой жк покупают 8 очередь? Не знаю.

Костя, КТ - имеет очень много минусов, а Вы - как раз ЦА ОП КАНа, потому что не хотите их видеть. Кановский маркетинг на Вас как раз отлично сработал.



А касаемо Вашего вопроса... Эврика, Патриотика, Лико Град, Венеция, Британский квартал, Новая Англия, Паркленд, Нивки-Парк, Спивоче, Варшавский, Липинка, Новомостицко-Замковецкий, Місто квітів, Министерский, Новопечерские Липки, Парковые озера... Причем часть этих ЖК - ну вообще ни разу не фонтан, но покупают...



Может, не везде прям 8-я очередь, но мысль Вы поняли. Костя, КТ - имеет очень много минусов, а Вы - как раз ЦА ОП КАНа, потому что не хотите их видеть. Кановский маркетинг на Вас как раз отлично сработал.А касаемо Вашего вопроса... Эврика, Патриотика, Лико Град, Венеция, Британский квартал, Новая Англия, Паркленд, Нивки-Парк, Спивоче, Варшавский, Липинка, Новомостицко-Замковецкий, Місто квітів, Министерский, Новопечерские Липки, Парковые озера... Причем часть этих ЖК - ну вообще ни разу не фонтан, но покупают...Может, не везде прям 8-я очередь, но мысль Вы поняли.

Где 8 очередей? Мысль понял, кт не купил, хотя мог. Как сработал маркетинг? Вы просто хейтите этот жк, я пишу объективно, есть минусы, но есть и плюсы, вы плюсов не видите, будьте объективные. Где 8 очередей? Мысль понял, кт не купил, хотя мог. Как сработал маркетинг? Вы просто хейтите этот жк, я пишу объективно, есть минусы, но есть и плюсы, вы плюсов не видите, будьте объективные.

Костя причем тут очереди???КАН урвал всю площадь промзоны и тупо всю ее застраивает. Было бы бабла больше он бы все застроил еще в 2009-2010 году, а так растягивает по мере поступления бабла. Мог бы растянуть не на 8 очередей а на 30 или 40---это что показатетель???И вопрос к вам--вы знаете в киеве хоть одного застройщика который владеет землей и не застраивает ее??Кану просто есть что застраивать-вот он и строит.Аирмакс правильно сказал--в Киеве продается все, где бы не построили. Поэтому хоть 50-я будет очередь--это не показатель вообще. как застроит свой клочок земельки так сразу очереди и закончатся.теперь по плюсам КТохраняемая территория(типа охраняемая)дешевые комунальные--дома из пеноблока и в них тепловсе!!!теперь минусы КТочень много воровства--со слов хорошего знакомого (в домах нет даже консьержей, и квартиры тупо бомбят очень часто-снимают посуточно там квартиру и бомбят соседние пока люди на работе, консьержа нет--выноси что хочешь)очень много бомбят машины--все те же залетные съемщикишумоизоляции НЕТ-- слышно как чихнул сосед и как у него работает телевизорприпарковаться анриалнарода тьматранспортной развязки нет--если нет авто--мне вас жаль, хотя если у вас есть авто, но нет паркинга, то мне вас жаль еще большеНу и отдельно вишня на торт--кидалово КАНА всех предыдущих инвесторов---нарезание клеток по 20м2 после майданного кризиса--и львиная доля выпущена под арендукак следствие-ключи от калитки и шлагбаума уже есть у всех жителей прилегающих районов и все гуляют на ,,закрытой территории,,а некоторые еще приезжают в спортлайф и тоже гуляют )))).В результате имеем дичайшее перенаселение этого клочка земли в следствии построения клеток и увеличения этажности домов, кто был поумнее давно оттуда свалил(знакомый как только услышал что будут строить гостинки тут же выставил квартиру на продажу и очень вовремя свалил), а кто не очень разбирается--покупает там квартиру или мечтает о ней))).все объективно.