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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 гру, 2018 21:54
Mazay256 написав:
Написанное все второстепенно, главное - этажность. Застройщики достали своими высотными стенами. Кто хочет видеть солнце у подъезда, выбор весьма скуден, Кан пользуется ситуацией. Будущее за тем, кто предложит 4-5 этажки за вменяемые деньги в городе, а не в зажопье.
Я ничего не имею против высокой этажности, но при этом надо соблюдать плотность застройки и не лепить окна в окна 26 этажки .
Живите своим умом!
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:58
Mazay256 написав:
кто предложит 4-5 этажки за вменяемые деньги в городе
- в таких будинках відсутні "видові" квартири))
... а от коли влупашити свічку в 30 поверхів, то і "видових" багато, і спокійно влупити "конячий" цінник за них можна!
- і всі - задоволені! - особливо забудовник! )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:01
Долярчик написав: Mazay256 написав:
кто предложит 4-5 этажки за вменяемые деньги в городе
- в таких будинках відсутні "видові" квартири))
... а от коли влупашити свічку в 30 поверхів, то і "видових" багато, і спокійно влупити "конячий" цінник за них можна!
- і всі - задоволені! - особливо забудовник! )))
Это легко лечится - надо напроситься в гости в "видовую". "И тебя вылечат, и меня вылечат" (с)
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:08
Mazay256 написав:
Это легко лечится - надо напроситься в гости в "видовую". "И тебя вылечат, и меня вылечат" (с)
приземленный уня вон живет на втором этаже с видом в стену в быковатой голосухе, регулярно покупает недвигу под аренду и считает шо жизнь удалась, а перфекционист и эстет макс все никак не может решиться купить достойную его величества квартиру и арендует совкошлак (по легенде) - так шо все относительно)
главное шо у всех выбор есть и это прекрасно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:11
Mazay256 написав:
Это легко лечится - надо напроситься в гости в "видовую"
бывал 2 раза в гостях выше 20-го этажа, хозяева говорили что привыкаешь к высоте.
только почему то эти квартиры перешли в статус "под аренду" ))
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:11
Mazay256 написав:
Застройщики достали своими высотными стенами. Будущее за тем, кто предложит 4-5 этажки за вменяемые деньги в городе, а не в зажопье.
Ещё один Максик на горизонте!!
Требуем,протестуем,выносим ноту протеста,примите к сведению,долой произвол и попирание прав,давай условный хрущ 60-х по 800!!!
Есть понятие нормы прибыли,цены у застройщиков растут в гривне на китайские цены и их стало меньше,ввод в эксплуатацию уменьшается(в столице),что бы строить так как вы сказали,то придётся прайс ещё умножить на 2,может 2.5.
То что вы хотите это одно,то что даёт рынок это немножко другое,истина где-то посередине или вообще никак,пример одного поскотчанина.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:18
somilitark написав: Mazay256 написав:
Застройщики достали своими высотными стенами. Будущее за тем, кто предложит 4-5 этажки за вменяемые деньги в городе, а не в зажопье.
Ещё один Максик на горизонте!!
Требуем,протестуем,выносим ноту протеста,примите к сведению,долой произвол и попирание прав,давай условный хрущ 60-х по 800!!!
Есть понятие нормы прибыли,цены у застройщиков растут в гривне на китайские цены и их стало меньше,ввод в эксплуатацию уменьшается(в столице),что бы строить так как вы сказали,то придётся прайс ещё умножить на 2,может 2.5.
То что вы хотите это одно,то что даёт рынок это немножко другое,истина где-то посередине или вообще никак,пример одного поскотчанина.
Не, Макс витает в облаках из модных мопов с девочками, и явно не в массовом ценовом сегменте. А что делать людЯм попроще? Душа тянется к прекрасному, а вокруг парят гетто
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:29
макс так и не смог понять смысл фразы его гениального земляка «здесь мы играем, а здесь мы рыбу заворачиваем» - он считает шо может играть и там и там
ну ок - пусть линяет на аренду и мечтает дальше, такие люди очень нужны кржн
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:31
Mazay256 написав:
А что делать людЯм попроще? Душа тянется к прекрасному, а вокруг парят гетто
Есть куча домов 80-хх годов,так называемые спецпроекты,они не очень дорогие,адекватных кондиций и с достаточным остаточным ресурсом,локации приличные,ремонт конечно надо будет делать капитальный,думаю сразу с хорошим ремонтом это будет дороговато,этажность не 5,но и не 26,так что сейчас есть окно возможностей,возможно со временем оно станет ещё шире:я не знаю,но кто ищет,тот найдёт,даже олигарх Первый вляпался в рассрочку на чуть ли не 10 лет,так что ищите,сейчас не 2007-й,можно сказать рынок покупателя,а не кредитного бума
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:37
Жека79 написав:
Костя причем тут очереди???
КАН урвал всю площадь промзоны и тупо всю ее застраивает. Было бы бабла больше он бы все застроил еще в 2009-2010 году, а так растягивает по мере поступления бабла. Мог бы растянуть не на 8 очередей а на 30 или 40---это что показатетель???
И вопрос к вам--вы знаете в киеве хоть одного застройщика который владеет землей и не застраивает ее??
Кану просто есть что застраивать-вот он и строит.
Аирмакс правильно сказал--в Киеве продается все, где бы не построили. Поэтому хоть 50-я будет очередь--это не показатель вообще. как застроит свой клочок земельки так сразу очереди и закончатся.
теперь по плюсам КТ
охраняемая территория(типа охраняемая)
дешевые комунальные--дома из пеноблока и в них тепло
все!!!
теперь минусы КТ
очень много воровства--со слов хорошего знакомого (в домах нет даже консьержей, и квартиры тупо бомбят очень часто-снимают посуточно там квартиру и бомбят соседние пока люди на работе, консьержа нет--выноси что хочешь)
очень много бомбят машины--все те же залетные съемщики
шумоизоляции НЕТ-- слышно как чихнул сосед и как у него работает телевизор
припарковаться анриал
народа тьма
транспортной развязки нет--если нет авто--мне вас жаль, хотя если у вас есть авто, но нет паркинга, то мне вас жаль еще больше
Ну и отдельно вишня на торт--кидалово КАНА всех предыдущих инвесторов---нарезание клеток по 20м2 после майданного кризиса--и львиная доля выпущена под аренду
как следствие-ключи от калитки и шлагбаума уже есть у всех жителей прилегающих районов и все гуляют на ,,закрытой территории,,
а некоторые еще приезжают в спортлайф и тоже гуляют )))).
В результате имеем дичайшее перенаселение этого клочка земли в следствии построения клеток и увеличения этажности домов, кто был поумнее давно оттуда свалил(знакомый как только услышал что будут строить гостинки тут же выставил квартиру на продажу и очень вовремя свалил), а кто не очень разбирается--покупает там квартиру или мечтает о ней))).
все объективно.
Могу еще добавить - в КТ еще покупают по тому же принципу, что Реус хотел купить в НЛ, при том что существовало уже с 10к ЖК выше уровнем, в гораздо лучшей локации и с таким же или более низким ценником. Живут в КТ какие-то знакомые или коллеги по работе и нахваливают его. Приходят люди в гости один раз и все, хотят также. Неважно, что это уже вчерашний день и оверпрайс, но вот коллеги там живут и мы там хотим. У жены с предыдущей работы сотрудница именно так в КТ оказалась. Правда не знаю, как можно было из аренды напротив костела переехать в такую пердь. Сначала постила фоточки: типа довольнаааа. В последнее время все реже. Возможно прозревает потихоньку.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 10 гру, 2018 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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