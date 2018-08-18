Жека79 написав:

Костя причем тут очереди???КАН урвал всю площадь промзоны и тупо всю ее застраивает. Было бы бабла больше он бы все застроил еще в 2009-2010 году, а так растягивает по мере поступления бабла. Мог бы растянуть не на 8 очередей а на 30 или 40---это что показатетель???И вопрос к вам--вы знаете в киеве хоть одного застройщика который владеет землей и не застраивает ее??Кану просто есть что застраивать-вот он и строит.Аирмакс правильно сказал--в Киеве продается все, где бы не построили. Поэтому хоть 50-я будет очередь--это не показатель вообще. как застроит свой клочок земельки так сразу очереди и закончатся.теперь по плюсам КТохраняемая территория(типа охраняемая)дешевые комунальные--дома из пеноблока и в них тепловсе!!!теперь минусы КТочень много воровства--со слов хорошего знакомого (в домах нет даже консьержей, и квартиры тупо бомбят очень часто-снимают посуточно там квартиру и бомбят соседние пока люди на работе, консьержа нет--выноси что хочешь)очень много бомбят машины--все те же залетные съемщикишумоизоляции НЕТ-- слышно как чихнул сосед и как у него работает телевизорприпарковаться анриалнарода тьматранспортной развязки нет--если нет авто--мне вас жаль, хотя если у вас есть авто, но нет паркинга, то мне вас жаль еще большеНу и отдельно вишня на торт--кидалово КАНА всех предыдущих инвесторов---нарезание клеток по 20м2 после майданного кризиса--и львиная доля выпущена под арендукак следствие-ключи от калитки и шлагбаума уже есть у всех жителей прилегающих районов и все гуляют на ,,закрытой территории,,а некоторые еще приезжают в спортлайф и тоже гуляют )))).В результате имеем дичайшее перенаселение этого клочка земли в следствии построения клеток и увеличения этажности домов, кто был поумнее давно оттуда свалил(знакомый как только услышал что будут строить гостинки тут же выставил квартиру на продажу и очень вовремя свалил), а кто не очень разбирается--покупает там квартиру или мечтает о ней))).все объективно.