airmax78 написав: Могу еще добавить - в КТ еще покупают по тому же принципу, что Реус хотел купить в НЛ, при том что существовало уже с 10к ЖК выше уровнем, в гораздо лучшей локации и с таким же или более низким ценником. Живут в КТ какие-то знакомые или коллеги по работе и нахваливают его. Приходят люди в гости один раз и все, хотят также. Неважно, что это уже вчерашний день и оверпрайс, но вот коллеги там живут и мы там хотим. У жены с предыдущей работы сотрудница именно так в КТ оказалась. Правда не знаю, как можно было из аренды напротив костела переехать в такую пердь.