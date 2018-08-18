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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 гру, 2018 22:40
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Долярчик - Кросафчег. Подавайте заявку. Киевэнерго, например, исполняет ее в течение 3-х месяцев минимум.
потому что много желающих
Мне девочка из коол центра дистанционно запрограммировала.
Зависит от модели счетчика.
напишите модель вашего
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:41
somilitark написав:
Есть куча домов 80-хх годов,так называемые спецпроекты,они не очень дорогие,адекватных кондиций и с достаточным остаточным ресурсом,локации приличные,ремонт конечно надо будет делать капитальный,думаю сразу с хорошим ремонтом это будет дороговато
В этих домах нет квартирного счетчика тепла, утепление не соответствует современным требованиям и продавцы за ремонты 15 летней давности, хотят денег как за свежие.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:51
airmax78 написав:Могу еще добавить - в КТ еще покупают по тому же принципу, что Реус хотел купить в НЛ, при том что существовало уже с 10к ЖК выше уровнем, в гораздо лучшей локации и с таким же или более низким ценником. Живут в КТ какие-то знакомые или коллеги по работе и нахваливают его. Приходят люди в гости один раз и все, хотят также. Неважно, что это уже вчерашний день и оверпрайс, но вот коллеги там живут и мы там хотим. У жены с предыдущей работы сотрудница именно так в КТ оказалась. Правда не знаю, как можно было из аренды напротив костела переехать в такую пердь.
а разве это касается только кт?)
тренд «проваливай свой теплый ламповый совкошлак за сколько берут и ныряй в новый дом (тм)» существует с начала нулевых и первый - главный пророк его
а вы - его самый верный апологет
правда я очень сомневаюсь, шо первый как и вы живет в аренде, имея «в семье» ренж и порш)))
ну то таке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:51
UA написав: somilitark написав:
Есть куча домов 80-хх годов,так называемые спецпроекты,они не очень дорогие,адекватных кондиций и с достаточным остаточным ресурсом,локации приличные,ремонт конечно надо будет делать капитальный,думаю сразу с хорошим ремонтом это будет дороговато
В этих домах нет квартирного счетчика тепла, утепление не соответствует современным требованиям и продавцы за ремонты 15 летней давности, хотят денег как за свежие.
Ну если не хочется "курятников",то надо идти на уступки)))
Один Макс наверное не понял,что во всём не найти идеала,надо чем-то жертвовать,а со временем всё тяжелее и тяжелее мириться с "минусами",а так и жизнь активная заканчивается,а потом стонут:чего не жил,что мне ещё надо было???
Вот все хаят "курятники",а я живу,ничего страшного,соседей почти не вижу,кто снимает тоже снимают долго-нормальные и приличные люди на вид,в чём проблемы? не понимаю,место для авто во дворе трудно зацепить,приходится иногда парковаться на дороге,вот для меня минус,есть недалеко стоянка,но авто у меня можно сказать старенькое,впадло 35(это цена была летом,может сейчас больше) отдавать за стоянку,а так всё адекватно,не жалею ни капли,в хрущ пошёл бы,если бы мне его подарили,а так бы никогда!
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:58
somilitark написав: Mazay256 написав:
А что делать людЯм попроще? Душа тянется к прекрасному, а вокруг парят гетто
Есть куча домов 80-хх годов,так называемые спецпроекты,они не очень дорогие,адекватных кондиций и с достаточным остаточным ресурсом,локации приличные,ремонт конечно надо будет делать капитальный,думаю сразу с хорошим ремонтом это будет дороговато,этажность не 5,но и не 26,так что сейчас есть окно возможностей,возможно со временем оно станет ещё шире:я не знаю,но кто ищет,тот найдёт,даже олигарх Первый вляпался в рассрочку на чуть ли не 10 лет,так что ищите,сейчас не 2007-й,можно сказать рынок покупателя,а не кредитного бума
Вы говорите как мой кум, бывший продажник, сейчас бизнесмен. Он ни за что не купит воздух новостроя или авто в салоне и т.д. Хотя позволить себе может все. Но я не настольно практичный, и лень, и нет ни времени, ни сил. В идеале хочется: пришел, увидел, "заверните"
Востаннє редагувалось Mazay256
в Пон 10 гру, 2018 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 23:01
Mazay256 написав: somilitark написав: Mazay256 написав:
А что делать людЯм попроще? Душа тянется к прекрасному, а вокруг парят гетто
Есть куча домов 80-хх годов,так называемые спецпроекты,они не очень дорогие,адекватных кондиций и с достаточным остаточным ресурсом,локации приличные,ремонт конечно надо будет делать капитальный,думаю сразу с хорошим ремонтом это будет дороговато,этажность не 5,но и не 26,так что сейчас есть окно возможностей,возможно со временем оно станет ещё шире:я не знаю,но кто ищет,тот найдёт,даже олигарх Первый вляпался в рассрочку на чуть ли не 10 лет,так что ищите,сейчас не 2007-й,можно сказать рынок покупателя,а не кредитного бума
Вы говорите как мой кум, бывший продажник, сейчас бизнесмен. Он ни за что не купит воздух новостроя или авто в салоне и т.д. Хотя позволить себе может все. Но я не настольно практичный, и лень, и нет
ни времени, ни сил. В идеале хочется: пришел, увидел, "заверните"
ага, есть такие "самые хитрые" у меня такой же, то сданую квартиру по переуступке купит выплатив бонус перекупу, то 10 летний ренжровер дизельный на котором перекуп три года прокатался.... и всё по его мнению "выгодно"
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Додано: Пон 10 гру, 2018 23:01
somilitark написав: UA написав:
В этих домах нет квартирного счетчика тепла, утепление не соответствует современным требованиям и продавцы за ремонты 15 летней давности, хотят денег как за свежие.
Ну если не хочется "курятников",то надо идти на уступки)))
Задавятhttps://news.finance.ua/ru/news/-/44018 ... naseleniya
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Додано: Пон 10 гру, 2018 23:02
Оранжевый-хит сезона написав:
напишите модель вашего
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Додано: Пон 10 гру, 2018 23:03
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Могу еще добавить - в КТ еще покупают по тому же принципу, что Реус хотел купить в НЛ, при том что существовало уже с 10к ЖК выше уровнем, в гораздо лучшей локации и с таким же или более низким ценником. Живут в КТ какие-то знакомые или коллеги по работе и нахваливают его. Приходят люди в гости один раз и все, хотят также. Неважно, что это уже вчерашний день и оверпрайс, но вот коллеги там живут и мы там хотим. У жены с предыдущей работы сотрудница именно так в КТ оказалась. Правда не знаю, как можно было из аренды напротив костела переехать в такую пердь.
а разве это касается только кт?)
тренд «проваливай свой теплый ламповый совкошлак за сколько берут и ныряй в новый дом (тм)» существует с начала нулевых и первый - главный пророк его
а вы - его самый верный апологет
правда я очень сомневаюсь, шо первый как и вы живет в аренде, имея «в семье» ренж и порш)))
ну то таке
Я не знаю где живет Первый и могу только порадоваться, если в его автопарке есть такие автомобили. Но, кстати, Голосуху я купил по похожему принципу. Без учета изменившейся ситуации. Люди консервативны и если уже что-то для себя решили (например: КТ/Голосуха - это мечта), то переубедить их очень тяжело. Разница только в том, что одни могут принять реальность, пусть даже спустя какое-то время, а другие - нет.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 10 гру, 2018 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 23:04
kingkongovets написав: Mazay256 написав:
Это легко лечится - надо напроситься в гости в "видовую". "И тебя вылечат, и меня вылечат" (с)
приземленный уня вон живет на втором этаже с видом в стену в быковатой голосухе, регулярно покупает недвигу под аренду и считает шо жизнь удалась, а перфекционист и эстет макс все никак не может решиться купить достойную его величества квартиру и арендует совкошлак (по легенде) - так шо все относительно)
главное шо у всех выбор есть и это прекрасно
а ещё дача у меня именно дача, деревянный домик а не наколхоженое пристройками одоробло из строительного мусора
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