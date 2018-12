Додано: Пон 10 гру, 2018 22:51

airmax78 написав: Могу еще добавить - в КТ еще покупают по тому же принципу, что Реус хотел купить в НЛ, при том что существовало уже с 10к ЖК выше уровнем, в гораздо лучшей локации и с таким же или более низким ценником. Живут в КТ какие-то знакомые или коллеги по работе и нахваливают его. Приходят люди в гости один раз и все, хотят также. Неважно, что это уже вчерашний день и оверпрайс, но вот коллеги там живут и мы там хотим. У жены с предыдущей работы сотрудница именно так в КТ оказалась. Правда не знаю, как можно было из аренды напротив костела переехать в такую пердь.



а разве это касается только кт?)

тренд «проваливай свой теплый ламповый совкошлак за сколько берут и ныряй в новый дом (тм)» существует с начала нулевых и первый - главный пророк его

а вы - его самый верный апологет

правда я очень сомневаюсь, шо первый как и вы живет в аренде, имея «в семье» ренж и порш)))

ну то таке а разве это касается только кт?)тренд «проваливай свой теплый ламповый совкошлак за сколько берут и ныряй в новый дом (тм)» существует с начала нулевых и первый - главный пророк егоа вы - его самый верный апологетправда я очень сомневаюсь, шо первый как и вы живет в аренде, имея «в семье» ренж и порш)))ну то таке

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.