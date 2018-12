Додано: Пон 10 гру, 2018 23:29

Оранжевый-хит сезона написав: kingkongovets написав: Mazay256 написав: Это легко лечится - надо напроситься в гости в "видовую". "И тебя вылечат, и меня вылечат" (с) Это легко лечится - надо напроситься в гости в "видовую". "И тебя вылечат, и меня вылечат" (с)



приземленный уня вон живет на втором этаже с видом в стену в быковатой голосухе, регулярно покупает недвигу под аренду и считает шо жизнь удалась, а перфекционист и эстет макс все никак не может решиться купить достойную его величества квартиру и арендует совкошлак (по легенде) - так шо все относительно)

главное шо у всех выбор есть и это прекрасно

а ещё дача у меня именно дача, деревянный домик а не наколхоженое пристройками одоробло из строительного мусора а ещё дача у меня именно дача, деревянный домик а не наколхоженое пристройками одоробло из строительного мусора



да ты ваще лучший, уня)

да ты ваще лучший, уня)

главное - верить!)

