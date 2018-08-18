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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 гру, 2018 23:07
UA написав: somilitark написав: UA написав:
В этих домах нет квартирного счетчика тепла, утепление не соответствует современным требованиям и продавцы за ремонты 15 летней давности, хотят денег как за свежие.
Ну если не хочется "курятников",то надо идти на уступки)))
Задавятhttps://news.finance.ua/ru/news/-/44018 ... naseleniya
Как правило там субсидия и пару детей приписаны прицепчиком,что бы не было переплат за лишнюю площадь,так что для уней всегда варианты ЕСТЬ.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 23:09
Mazay256 написав:
Вы говорите как мой кум, бывший продажник, сейчас бизнесмен. Он ни за что не купит воздух новостроя или авто в салоне и т.д. Хотя позволить себе может все. Но я не настольно практичный, и лень, и нет ни времени, ни сил. В идеале хочется: пришел, увидел, "заверните"
Вы плавно подменили предмет разговора)))
А что сейчас нельзя купить новострой готовый?
Надо ждать три года пока построят и введут в эксплуатацию?
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Додано: Пон 10 гру, 2018 23:11
somilitark написав:
Как правило там субсидия и пару детей приписаны прицепчиком,что бы не было переплат за лишнюю площадь,так что для уней всегда варианты ЕСТЬ.
сейчас нужно не только что бы на тебя льгота распространялась но и ты был малоимущим, на мою семью это 6000 грн. в месяц. У меня значительно больше, так что льгот с 2017 года не имею. Но всё больше трачу на еду и одежду, три ребёнка одеть и прокормить.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 23:22
Оранжевый-хит сезона написав:
Но всё больше трачу на еду и одежду, три ребёнка одеть и прокормить.
Гони супругу на работу,как Максик сделал,будет легче
А сам гони пургу по 30 постов в день:как душе хочется модных мопов
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Додано: Пон 10 гру, 2018 23:26
somilitark написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Но всё больше трачу на еду и одежду, три ребёнка одеть и прокормить.
Гони супругу на работу,как Максик сделал,будет легче
А сам гони пургу по 30 постов в день:как душе хочется модных мопов
а вы разницу между одним ребёнком и тремя представляете?
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Додано: Пон 10 гру, 2018 23:29
Оранжевый-хит сезона написав: kingkongovets написав: Mazay256 написав:
Это легко лечится - надо напроситься в гости в "видовую". "И тебя вылечат, и меня вылечат" (с)
приземленный уня вон живет на втором этаже с видом в стену в быковатой голосухе, регулярно покупает недвигу под аренду и считает шо жизнь удалась, а перфекционист и эстет макс все никак не может решиться купить достойную его величества квартиру и арендует совкошлак (по легенде) - так шо все относительно)
главное шо у всех выбор есть и это прекрасно
а ещё дача у меня именно дача, деревянный домик а не наколхоженое пристройками одоробло из строительного мусора
да ты ваще лучший, уня)
главное - верить!)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 23:29
Оранжевый-хит сезона написав: somilitark написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Но всё больше трачу на еду и одежду, три ребёнка одеть и прокормить.
Гони супругу на работу,как Максик сделал,будет легче
А сам гони пургу по 30 постов в день:как душе хочется модных мопов
а вы разницу между одним ребёнком и тремя представляете?
Это был юмор,были времена в которые много больше себе можно было позволить,а сейчас о многом начинаешь задумываться
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Додано: Пон 10 гру, 2018 23:31
отопление 120 квадратов 1300 грн по счётчике, без счётчика страшно подумать
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Додано: Пон 10 гру, 2018 23:34
Оранжевый-хит сезона написав:
отопление 120 квадратов 1300 грн по счётчике, без счётчика страшно подумать
Расскажи лучше сколько хавают бабла два авто в семье,а про отопление слушать скучно)))
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Додано: Пон 10 гру, 2018 23:39
somilitark написав: Оранжевый-хит сезона написав:
отопление 120 квадратов 1300 грн по счётчике, без счётчика страшно подумать
Расскажи лучше сколько хавают бабла два авто в семье,а про отопление слушать скучно)))
специально не считал, но у меня одно на котором я мотаюсь по работе дешовое 1,5 дизель, 6-7 литров на 100 км. Жене взял подороже 2.0 бензин расход по городу 12 литров.
В сумме долларов 200 в месяц набегает. Но жены машину весной на газ поставлю.
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