Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:специально не считал, но у меня одно на котором я мотаюсь по работе дешовое 1,5 дизель, 6-7 литров на 100 км. Жене взял подороже 2.0 бензин расход по городу 12 литров. В сумме долларов 200 в месяц набегает. Но жены машину весной на газ поставлю.
Пыль. С таким небольшим пробегом можно пешком ходить))
Оранжевый-хит сезона написав:специально не считал, но у меня одно на котором я мотаюсь по работе дешовое 1,5 дизель, 6-7 литров на 100 км. Жене взял подороже 2.0 бензин расход по городу 12 литров. В сумме долларов 200 в месяц набегает. Но жены машину весной на газ поставлю.
Пыль. С таким небольшим пробегом можно пешком ходить))
А может жене электрокар купить ? Ваааще будет экономия)
kingkongovets написав:уня, меня всегда интересовало как киевлянин, имеющий много объектов недвиги под аренду в рамках проекта «квартира - как пенсионный фонд», являющийся при этом по своему собственному определению «локальным брендом в своей отрасли» может всерьез рассматривать для пенсии локацию ебеней типа полтавы или обухова? накуя ваще ты живешь?
Дети всё разберут и отправят на пенсию в деревянный домик в Круглик
Оранжевый-хит сезона написав:специально не считал, но у меня одно на котором я мотаюсь по работе дешовое 1,5 дизель, 6-7 литров на 100 км. Жене взял подороже 2.0 бензин расход по городу 12 литров. В сумме долларов 200 в месяц набегает. Но жены машину весной на газ поставлю.
Пыль. С таким небольшим пробегом можно пешком ходить))
у меня пробеги большие, жена возит ребёнка в садик в день ну может 6 км пробега в абсолютных цифрах я с 1 июня 12 000 пробега (поездка во львов и одессу 2000 км но без выходных дней) жена с 15 сентября 3500 км пробега (поездка в одессу 1000 км плюс выходные)
Mazay256 написав: Вы говорите как мой кум, бывший продажник, сейчас бизнесмен. Он ни за что не купит воздух новостроя или авто в салоне и т.д. Хотя позволить себе может все. Но я не настольно практичный, и лень, и нет ни времени, ни сил. В идеале хочется: пришел, увидел, "заверните"
Вы плавно подменили предмет разговора)))
А что сейчас нельзя купить новострой готовый? Надо ждать три года пока построят и введут в эксплуатацию?
Прошу прощения, плохо соображаю. Горло побаливает, лечусь своим вином, горячим. Три стакана реально помогли )