RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29692970297129722973>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:39

  Оранжевый-хит сезона написав:отопление 120 квадратов 1300 грн по счётчике, без счётчика страшно подумать


120*31,52 = 3782
https://kte.kmda.gov.ua/tarufu/
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29546
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 4792 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:43

  Оранжевый-хит сезона написав:специально не считал, но у меня одно на котором я мотаюсь по работе дешовое 1,5 дизель, 6-7 литров на 100 км. Жене взял подороже 2.0 бензин расход по городу 12 литров.
В сумме долларов 200 в месяц набегает. Но жены машину весной на газ поставлю.

Пыль. С таким небольшим пробегом можно пешком ходить))
UA
 
Повідомлень: 3274
З нами з: 19.07.08
Подякував: 259 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:45

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:специально не считал, но у меня одно на котором я мотаюсь по работе дешовое 1,5 дизель, 6-7 литров на 100 км. Жене взял подороже 2.0 бензин расход по городу 12 литров.
В сумме долларов 200 в месяц набегает. Но жены машину весной на газ поставлю.

Пыль. С таким небольшим пробегом можно пешком ходить))


А может жене электрокар купить ? Ваааще будет экономия)
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29546
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 4792 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:46

  kingkongovets написав:уня, меня всегда интересовало как киевлянин, имеющий много объектов недвиги под аренду в рамках проекта «квартира - как пенсионный фонд», являющийся при этом по своему собственному определению «локальным брендом в своей отрасли» может всерьез рассматривать для пенсии локацию ебеней типа полтавы или обухова?
накуя ваще ты живешь?

Дети всё разберут и отправят на пенсию в деревянный домик в Круглик
UA
 
Повідомлень: 3274
З нами з: 19.07.08
Подякував: 259 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:47

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:специально не считал, но у меня одно на котором я мотаюсь по работе дешовое 1,5 дизель, 6-7 литров на 100 км. Жене взял подороже 2.0 бензин расход по городу 12 литров.
В сумме долларов 200 в месяц набегает. Но жены машину весной на газ поставлю.

Пыль. С таким небольшим пробегом можно пешком ходить))

у меня пробеги большие, жена возит ребёнка в садик в день ну может 6 км пробега
в абсолютных цифрах я с 1 июня 12 000 пробега (поездка во львов и одессу 2000 км но без выходных дней)
жена с 15 сентября 3500 км пробега (поездка в одессу 1000 км плюс выходные)
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19437
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:49

  Оранжевый-хит сезона написав:жена с 15 сентября 3500 км пробега (поездка в одессу 1000 км плюс выходные)


Ну а теперь посчитай сколько времени нужно что-бы отбилась эта газовая установка ?

Возьми годовой пробег 14 000 в качестве базы расчета.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29546
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 4792 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:51

  zzzzzz написав:
А может жене электрокар купить ? Ваааще будет экономия)

Не в коем случаи.
От шума ДВС пешеходы хоть как то шугаются.
Электрокар, на невысокой скорости, подкрадывается незаметно.
UA
 
Повідомлень: 3274
З нами з: 19.07.08
Подякував: 259 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:51

  zzzzzz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:жена с 15 сентября 3500 км пробега (поездка в одессу 1000 км плюс выходные)


Ну а теперь посчитай сколько времени нужно что-бы отбилась эта газовая установка ?

думаю 2 года
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19437
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:53

  somilitark написав:
  Mazay256 написав:
Вы говорите как мой кум, бывший продажник, сейчас бизнесмен. Он ни за что не купит воздух новостроя или авто в салоне и т.д. Хотя позволить себе может все. Но я не настольно практичный, и лень, и нет ни времени, ни сил. В идеале хочется: пришел, увидел, "заверните" :)

Вы плавно подменили предмет разговора)))

А что сейчас нельзя купить новострой готовый?
Надо ждать три года пока построят и введут в эксплуатацию? :mrgreen:


Прошу прощения, плохо соображаю. Горло побаливает, лечусь своим вином, горячим. Три стакана реально помогли )
Mazay256
 
Повідомлень: 296
З нами з: 15.06.16
Подякував: 90 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:53

kingkongovets я даже не думал что вы так внимательно читаете всё что я пишу. Польщён!
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19437
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 29692970297129722973>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1222, 1223, 1224
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12236 2144396
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 00:02
alter
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1876
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 599
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64857)
11.12.2018 00:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.