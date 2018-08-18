Додано: Вів 11 гру, 2018 00:06

flyman написав: по нашим міркам

нолайфери

https://lenta.ru/articles/2015/11/05/youngpension/ по нашим міркамнолайфери

"Когда Джейкобсон и Цэн осознали, что ходить на работу в пожилом возрасте — вовсе не предел их мечтаний, им обоим было около 30 лет. Поставив перед собой цель, супруги, чей(средний ежемесячный доход в США —[/b]". Річний дохід сім’ї складає 135000 дол. На місяць - 11250 дол. Середній щомісячний дохід у США складає 3263 долара. До оподаткування чи після, незрозуміло. Ну, то таке. 11250/3263=3.45 раза. Непоганий дохід сім’ї. Цікаво порахувати, як це виглядає відносно України у контексті ПКС.Паритет купівельної спроможності (ПКС) - кількість грошових одиниць однієї країни, необхідні для купівлі якогось стандартного набору товарів і послуг, який можна купити за одну грошову одиницю іншої країни. За твердженням О.Савченка від 08.01.2018, за ПКС долар в Україні буде коштувати чи коштує 9 грн.Таким чином, щоб українцю жити в Україні з такою ж якістю життя як американцю у США, треба мати дохід на місяць: 3263 дол. * 9 = 29367 грн. Ці 29367 грн переведемо у долари за курсом 28.00: 29367/28=1049 дол. Тобто якщо українець в Україні має дохід 1049 доларів, то якість його життя відповідає якості середньостатистичного американця у США з доходом 3263 дол. Тепер 3263/1049=3.11 раза, і 28.00 (реальний курс)/9 (курс за ПКС)=3.11 раза, що засвідчує у 3.11 раза вищу вартість у доларах умовного набору товарів у США у порівнянні з його вартістю в Україні. Щоб жити в Україні як згадана американська сім’я, відкладаючи грошенята на ранню пенсію, треба мати щомісячний дохід: 11250/3.11=3617 доларів або 3617*28=. Який дріб’язок. На форумі з такими можливостями 95% учасників. Нас державною пенсією у 1500 грн не злякати !!!