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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2970297129722973>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:kingkongovets я даже не думал что вы так внимательно читаете всё что я пишу. Польщён!


ты меня разочаровал(
я думал шо смогу вытянуть тебя на раунд фуллконтакта под присмотром михалыча, а ты выкать снова начал
чмо ты завистливое, уня
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:57

  Оранжевый-хит сезона написав:отопление 120 квадратов 1300 грн по счётчике, без счётчика страшно подумать


Без счетчика 1900 (с общедомовым), разница 50%

хотя в абсолютном выражении это 22 евро в месяц или 130евро в год, пара ботинок на распродаже.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:57

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:жена с 15 сентября 3500 км пробега (поездка в одессу 1000 км плюс выходные)


Ну а теперь посчитай сколько времени нужно что-бы отбилась эта газовая установка ?

думаю 2 года


Годовой пробег 14 тыс.км.
Сейчас расход 12 л/100 км по цене ( 95й- 32 грн ) 100 км = 12*32 = 384 ( за год 53760 грн на бенз )
На газ ты потратишь 15л/100 ( 15грн/л) 100 км=15*15=225 ( за год 31500)
За год экономия 22,6 тыс.грн ( 800 баксов )

Сколько стоит установка хорошая ?
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 10 гру, 2018 23:59, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:59

  UA написав:
  kingkongovets написав:уня, меня всегда интересовало как киевлянин, имеющий много объектов недвиги под аренду в рамках проекта «квартира - как пенсионный фонд», являющийся при этом по своему собственному определению «локальным брендом в своей отрасли» может всерьез рассматривать для пенсии локацию ебеней типа полтавы или обухова?
накуя ваще ты живешь?

Дети всё разберут и отправят на пенсию в деревянный домик в Круглик

Это невозможно, да и невыгодно. Не хочу распространяться. Проще аренда за 2 года сгенерит 1к например в Оранже. Проще 2 года потерпеть.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:01

  zzzzzz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:
Ну а теперь посчитай сколько времени нужно что-бы отбилась эта газовая установка ?

думаю 2 года


Годовой пробег 14 тыс.км.
Сейчас расход 12 л/100 км по цене ( 95й- 32 грн ) 100 км = 12*32 = 384 ( за год 53760 грн на бенз )
На газ ты потратишь 15л/100 ( 15грн/л) 100 км=15*15=225 ( за год 31500)
За год экономия 22,6 тыс.грн ( 800 баксов )

Сколько стоит установка хорошая ?

тогда 13 месяцев, супер пупер установка 24 000 грн. китайский нонейм 17 000 грн
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:04

  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:отопление 120 квадратов 1300 грн по счётчике, без счётчика страшно подумать


Без счетчика 1900 (с общедомовым), разница 50%

хотя в абсолютном выражении это 22 евро в месяц или 130евро в год, пара ботинок на распродаже.

130 евро за ботинки это слишком дорого, да и не покупаю я ботинки в машине езжу
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:06

  kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:kingkongovets я даже не думал что вы так внимательно читаете всё что я пишу. Польщён!


ты меня разочаровал(
я думал шо смогу вытянуть тебя на раунд фуллконтакта под присмотром михалыча, а ты выкать снова начал
чмо ты завистливое, уня

Михалыча помню, тренировался у него на Чапаева, Белинского и Дмитриевской.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:06

  kingkongovets написав:
  ПчёлкаIRON написав:
  Natt написав:Сходила на Сландо посмотреть почем готовое в КТ. Протерла глаза. Прозрела.
Студия 22 м с ремонтом - 38 500 у.е., под сдачу 9500 грн.
https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-sobstv ... 3;promoted

и самое интересное - улетают как горячие пирожки


смотрите каких успехов можно добиться благодаря одной только жесткой управляющей компании :mrgreen:


поделки КАНа вообще специфический продукт, их можно рассматривать только для жизни

у знакомого 3-к в когда-то модном Парковом Мисте, при инвестициях в 200К со скрипом сдается за 700, окупаемость - 300 аренд, это если за 25 лет не будет простоев и дргуих неожиданностей, по факту в минус
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:06

  flyman написав:по нашим міркам
нолайфери
https://lenta.ru/articles/2015/11/05/youngpension/


"Когда Джейкобсон и Цэн осознали, что ходить на работу в пожилом возрасте — вовсе не предел их мечтаний, им обоим было около 30 лет. Поставив перед собой цель, супруги, чей совокупный годовой доход составлял 135 тысяч долларов (средний ежемесячный доход в США — 3263 доллара[/b]". Річний дохід сім’ї складає 135000 дол. На місяць - 11250 дол. Середній щомісячний дохід у США складає 3263 долара. До оподаткування чи після, незрозуміло. Ну, то таке. 11250/3263=3.45 раза. Непоганий дохід сім’ї. Цікаво порахувати, як це виглядає відносно України у контексті ПКС.
Паритет купівельної спроможності (ПКС) - кількість грошових одиниць однієї країни, необхідні для купівлі якогось стандартного набору товарів і послуг, який можна купити за одну грошову одиницю іншої країни. За твердженням О.Савченка від 08.01.2018, за ПКС долар в Україні буде коштувати чи коштує 9 грн. https://zik.ua/tv/video/96761
Таким чином, щоб українцю жити в Україні з такою ж якістю життя як американцю у США, треба мати дохід на місяць: 3263 дол. * 9 = 29367 грн. Ці 29367 грн переведемо у долари за курсом 28.00: 29367/28=1049 дол. Тобто якщо українець в Україні має дохід 1049 доларів, то якість його життя відповідає якості середньостатистичного американця у США з доходом 3263 дол. Тепер 3263/1049=3.11 раза, і 28.00 (реальний курс)/9 (курс за ПКС)=3.11 раза, що засвідчує у 3.11 раза вищу вартість у доларах умовного набору товарів у США у порівнянні з його вартістю в Україні. Щоб жити в Україні як згадана американська сім’я, відкладаючи грошенята на ранню пенсію, треба мати щомісячний дохід: 11250/3.11=3617 доларів або 3617*28=101276 грн. Який дріб’язок. На форумі з такими можливостями 95% учасників. Нас державною пенсією у 1500 грн не злякати !!! :D
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:09

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:отопление 120 квадратов 1300 грн по счётчике, без счётчика страшно подумать


Без счетчика 1900 (с общедомовым), разница 50%

хотя в абсолютном выражении это 22 евро в месяц или 130евро в год, пара ботинок на распродаже.

130 евро за ботинки это слишком дорого, да и не покупаю я ботинки в машине езжу


я привык к ЕККО, там базовая цена 150-170 за любую обувь, при распродаже 120-130
Alex6
 
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