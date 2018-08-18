Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:жена с 15 сентября 3500 км пробега (поездка в одессу 1000 км плюс выходные)
Ну а теперь посчитай сколько времени нужно что-бы отбилась эта газовая установка ?
думаю 2 года
Годовой пробег 14 тыс.км. Сейчас расход 12 л/100 км по цене ( 95й- 32 грн ) 100 км = 12*32 = 384 ( за год 53760 грн на бенз ) На газ ты потратишь 15л/100 ( 15грн/л) 100 км=15*15=225 ( за год 31500) За год экономия 22,6 тыс.грн ( 800 баксов )
Сколько стоит установка хорошая ?
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 10 гру, 2018 23:59, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:уня, меня всегда интересовало как киевлянин, имеющий много объектов недвиги под аренду в рамках проекта «квартира - как пенсионный фонд», являющийся при этом по своему собственному определению «локальным брендом в своей отрасли» может всерьез рассматривать для пенсии локацию ебеней типа полтавы или обухова? накуя ваще ты живешь?
Дети всё разберут и отправят на пенсию в деревянный домик в Круглик
Это невозможно, да и невыгодно. Не хочу распространяться. Проще аренда за 2 года сгенерит 1к например в Оранже. Проще 2 года потерпеть.
zzzzzz написав: Ну а теперь посчитай сколько времени нужно что-бы отбилась эта газовая установка ?
думаю 2 года
Годовой пробег 14 тыс.км. Сейчас расход 12 л/100 км по цене ( 95й- 32 грн ) 100 км = 12*32 = 384 ( за год 53760 грн на бенз ) На газ ты потратишь 15л/100 ( 15грн/л) 100 км=15*15=225 ( за год 31500) За год экономия 22,6 тыс.грн ( 800 баксов )
Сколько стоит установка хорошая ?
тогда 13 месяцев, супер пупер установка 24 000 грн. китайский нонейм 17 000 грн
смотрите каких успехов можно добиться благодаря одной только жесткой управляющей компании
поделки КАНа вообще специфический продукт, их можно рассматривать только для жизни
у знакомого 3-к в когда-то модном Парковом Мисте, при инвестициях в 200К со скрипом сдается за 700, окупаемость - 300 аренд, это если за 25 лет не будет простоев и дргуих неожиданностей, по факту в минус
"Когда Джейкобсон и Цэн осознали, что ходить на работу в пожилом возрасте — вовсе не предел их мечтаний, им обоим было около 30 лет. Поставив перед собой цель, супруги, чей совокупный годовой доход составлял 135 тысяч долларов (средний ежемесячный доход в США — 3263 доллара[/b]". Річний дохід сім’ї складає 135000 дол. На місяць - 11250 дол. Середній щомісячний дохід у США складає 3263 долара. До оподаткування чи після, незрозуміло. Ну, то таке. 11250/3263=3.45 раза. Непоганий дохід сім’ї. Цікаво порахувати, як це виглядає відносно України у контексті ПКС. Паритет купівельної спроможності (ПКС) - кількість грошових одиниць однієї країни, необхідні для купівлі якогось стандартного набору товарів і послуг, який можна купити за одну грошову одиницю іншої країни. За твердженням О.Савченка від 08.01.2018, за ПКС долар в Україні буде коштувати чи коштує 9 грн. https://zik.ua/tv/video/96761 Таким чином, щоб українцю жити в Україні з такою ж якістю життя як американцю у США, треба мати дохід на місяць: 3263 дол. * 9 = 29367 грн. Ці 29367 грн переведемо у долари за курсом 28.00: 29367/28=1049 дол. Тобто якщо українець в Україні має дохід 1049 доларів, то якість його життя відповідає якості середньостатистичного американця у США з доходом 3263 дол. Тепер 3263/1049=3.11 раза, і 28.00 (реальний курс)/9 (курс за ПКС)=3.11 раза, що засвідчує у 3.11 раза вищу вартість у доларах умовного набору товарів у США у порівнянні з його вартістю в Україні. Щоб жити в Україні як згадана американська сім’я, відкладаючи грошенята на ранню пенсію, треба мати щомісячний дохід: 11250/3.11=3617 доларів або 3617*28=101276 грн. Який дріб’язок. На форумі з такими можливостями 95% учасників. Нас державною пенсією у 1500 грн не злякати !!!