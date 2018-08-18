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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 гру, 2018 00:11
Alex6 написав: Оранжевый-хит сезона написав: Alex6 написав:
Без счетчика 1900 (с общедомовым), разница 50%
хотя в абсолютном выражении это 22 евро в месяц или 130евро в год, пара ботинок на распродаже.
130 евро за ботинки это слишком дорого, да и не покупаю я ботинки в машине езжу
я привык к ЕККО, там базовая цена 150-170 за любую обувь, при распродаже 120-130
я не люблю ходить в одной обуви по 5 лет, да и вообще не люблю ходить
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Додано: Вів 11 гру, 2018 00:13
Оранжевый-хит сезона написав:
да и вообще не люблю ходить
это не здраво, норма 8000 шагов в день
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Alex6
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Додано: Вів 11 гру, 2018 00:17
Alex6 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
да и вообще не люблю ходить
это не здраво, норма 8000 шагов в день
согласен, записался в басейн
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Додано: Вів 11 гру, 2018 00:32
UA написав: somilitark написав:
Есть куча домов 80-хх годов,так называемые спецпроекты,они не очень дорогие,адекватных кондиций и с достаточным остаточным ресурсом,локации приличные,ремонт конечно надо будет делать капитальный,думаю сразу с хорошим ремонтом это будет дороговато
В этих домах нет квартирного счетчика тепла, утепление не соответствует современным требованиям и продавцы за ремонты 15 летней давности, хотят денег как за свежие.
ну прямо все хотят "па1000" за ремонт с паркетом, а не ламинатом, нормальной ванной, а не набитой дешёвой китайской похабщиной с Эпика, и кухней из материалов, которые выдерживают и кипяток, и удар падающим табуретом, и сделанной по какому то дизайнерскому проэкту, а не по плану, созревшему в мозге условного Флая с будуна после пасхи.
торгуйтесь если ищете и найдёте свой вариант.
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