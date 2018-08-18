|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 гру, 2018 00:13
Оранжевый-хит сезона написав:
да и вообще не люблю ходить
это не здраво, норма 8000 шагов в день
-
Alex6
-
-
- Повідомлень: 464
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 00:17
Alex6 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
да и вообще не люблю ходить
это не здраво, норма 8000 шагов в день
согласен, записался в басейн
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19438
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 00:32
UA написав: somilitark написав:
Есть куча домов 80-хх годов,так называемые спецпроекты,они не очень дорогие,адекватных кондиций и с достаточным остаточным ресурсом,локации приличные,ремонт конечно надо будет делать капитальный,думаю сразу с хорошим ремонтом это будет дороговато
В этих домах нет квартирного счетчика тепла, утепление не соответствует современным требованиям и продавцы за ремонты 15 летней давности, хотят денег как за свежие.
ну прямо все хотят "па1000" за ремонт с паркетом, а не ламинатом, нормальной ванной, а не набитой дешёвой китайской похабщиной с Эпика, и кухней из материалов, которые выдерживают и кипяток, и удар падающим табуретом, и сделанной по какому то дизайнерскому проэкту, а не по плану, созревшему в мозге условного Флая с будуна после пасхи.
торгуйтесь если ищете и найдёте свой вариант.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1215
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 07:05
Alex6 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
да и вообще не люблю ходить
это не здраво, норма 8000 шагов в день
Він товстий, вірогідно.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 18841
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 2011 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 07:07
kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:kingkongovets я даже не думал что вы так внимательно читаете всё что я пишу. Польщён!
ты меня разочаровал(
я думал шо смогу вытянуть тебя на раунд фуллконтакта под присмотром михалыча, а ты выкать снова начал
чмо ты завистливое, уня
Скільки коштує абонемент? Щоб я теж міг писати різну ахінею і рекламувати пінопластові неохрущі?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 18841
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 2011 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 07:10
UA написав: zzzzzz написав:
А может жене электрокар купить ? Ваааще будет экономия)
Не в коем случаи.
От шума ДВС пешеходы хоть как то шугаются.
Электрокар, на невысокой скорости, подкрадывается незаметно.
Хто би почавив електрокаром наших рожевоокулярників?
Домік.уа малює зниження цін, українці їдуть працювати в Польшу та країни Прибалтики заради 1000 євро/міс, а у рожевих - дорожай і ЗП у київських плиточників і таксистів в 1000-1500 Дол/міс.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 18841
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 2011 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 08:39
Frant написав: kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:kingkongovets я даже не думал что вы так внимательно читаете всё что я пишу. Польщён!
ты меня разочаровал(
я думал шо смогу вытянуть тебя на раунд фуллконтакта под присмотром михалыча, а ты выкать снова начал
чмо ты завистливое, уня
Скільки коштує абонемент? Щоб я теж міг писати різну ахінею і рекламувати пінопластові неохрущі?
я не знаю, у меня спортлайф бесплатно от одного из учредителей
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19438
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|