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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2971297229732974>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:32

  UA написав:
  somilitark написав:Есть куча домов 80-хх годов,так называемые спецпроекты,они не очень дорогие,адекватных кондиций и с достаточным остаточным ресурсом,локации приличные,ремонт конечно надо будет делать капитальный,думаю сразу с хорошим ремонтом это будет дороговато

В этих домах нет квартирного счетчика тепла, утепление не соответствует современным требованиям и продавцы за ремонты 15 летней давности, хотят денег как за свежие.

ну прямо все хотят "па1000" за ремонт с паркетом, а не ламинатом, нормальной ванной, а не набитой дешёвой китайской похабщиной с Эпика, и кухней из материалов, которые выдерживают и кипяток, и удар падающим табуретом, и сделанной по какому то дизайнерскому проэкту, а не по плану, созревшему в мозге условного Флая с будуна после пасхи.
торгуйтесь если ищете и найдёте свой вариант.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 07:05

  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:да и вообще не люблю ходить


это не здраво, норма 8000 шагов в день


Він товстий, вірогідно.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 07:07

  kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:kingkongovets я даже не думал что вы так внимательно читаете всё что я пишу. Польщён!


ты меня разочаровал(
я думал шо смогу вытянуть тебя на раунд фуллконтакта под присмотром михалыча, а ты выкать снова начал
чмо ты завистливое, уня


Скільки коштує абонемент? Щоб я теж міг писати різну ахінею і рекламувати пінопластові неохрущі?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 07:10

  UA написав:
  zzzzzz написав:
А может жене электрокар купить ? Ваааще будет экономия)

Не в коем случаи.
От шума ДВС пешеходы хоть как то шугаются.
Электрокар, на невысокой скорости, подкрадывается незаметно.


Хто би почавив електрокаром наших рожевоокулярників?

Домік.уа малює зниження цін, українці їдуть працювати в Польшу та країни Прибалтики заради 1000 євро/міс, а у рожевих - дорожай і ЗП у київських плиточників і таксистів в 1000-1500 Дол/міс.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:39

  Frant написав:
  kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:kingkongovets я даже не думал что вы так внимательно читаете всё что я пишу. Польщён!


ты меня разочаровал(
я думал шо смогу вытянуть тебя на раунд фуллконтакта под присмотром михалыча, а ты выкать снова начал
чмо ты завистливое, уня


Скільки коштує абонемент? Щоб я теж міг писати різну ахінею і рекламувати пінопластові неохрущі?

я не знаю, у меня спортлайф бесплатно от одного из учредителей
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:41

  Frant написав:
  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:да и вообще не люблю ходить


это не здраво, норма 8000 шагов в день


Він товстий, вірогідно.

86 килограмм при росте 183... но конечно нужно заниматься собой
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:08

  Оранжевый-хит сезона написав:
  kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:kingkongovets я даже не думал что вы так внимательно читаете всё что я пишу. Польщён!


ты меня разочаровал(
я думал шо смогу вытянуть тебя на раунд фуллконтакта под присмотром михалыча, а ты выкать снова начал
чмо ты завистливое, уня

Михалыча помню, тренировался у него на Чапаева, Белинского и Дмитриевской.


Пенсионеры, возьмите хоть на месяц абонемент - да проведайте Михалыча, вспомните запах пота и скользкую спину напарника в спаринге.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:45

  ihorkyiv написав:
  flyman написав:по нашим міркам
нолайфери
https://lenta.ru/articles/2015/11/05/youngpension/


"Когда Джейкобсон и Цэн осознали, что ходить на работу в пожилом возрасте — вовсе не предел их мечтаний, им обоим было около 30 лет. Поставив перед собой цель, супруги, чей совокупный годовой доход составлял 135 тысяч долларов (средний ежемесячный доход в США — 3263 доллара[/b]". Річний дохід сім’ї складає 135000 дол. На місяць - 11250 дол. Середній щомісячний дохід у США складає 3263 долара. До оподаткування чи після, незрозуміло. Ну, то таке. 11250/3263=3.45 раза. Непоганий дохід сім’ї. Цікаво порахувати, як це виглядає відносно України у контексті ПКС.
Паритет купівельної спроможності (ПКС) - кількість грошових одиниць однієї країни, необхідні для купівлі якогось стандартного набору товарів і послуг, який можна купити за одну грошову одиницю іншої країни. За твердженням О.Савченка від 08.01.2018, за ПКС долар в Україні буде коштувати чи коштує 9 грн. https://zik.ua/tv/video/96761
Таким чином, щоб українцю жити в Україні з такою ж якістю життя як американцю у США, треба мати дохід на місяць: 3263 дол. * 9 = 29367 грн. Ці 29367 грн переведемо у долари за курсом 28.00: 29367/28=1049 дол. Тобто якщо українець в Україні має дохід 1049 доларів, то якість його життя відповідає якості середньостатистичного американця у США з доходом 3263 дол. Тепер 3263/1049=3.11 раза, і 28.00 (реальний курс)/9 (курс за ПКС)=3.11 раза, що засвідчує у 3.11 раза вищу вартість у доларах умовного набору товарів у США у порівнянні з його вартістю в Україні. Щоб жити в Україні як згадана американська сім’я, відкладаючи грошенята на ранню пенсію, треба мати щомісячний дохід: 11250/3.11=3617 доларів або 3617*28=101276 грн. Який дріб’язок. На форумі з такими можливостями 95% учасників. Нас державною пенсією у 1500 грн не злякати !!! :D

$500 в місяць вистачить вна Україні з гаком.
Про пенсії в 1500 можеш не писати, так як в Києві Фейслеса менше 1куе не заробляють навіть таксисти.
А те що новобудови розлітаються як гарячі піражки в базарний день, говорить, що "в людей гроші є", он і КТ 8а черга продається, і ПОХ забудовується ударними темпами, як в перші роки п"ятирічок.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:46

Другий день важкого тижня болі. Дивився коли закінчиться атракціон щедрості на альтер его. 33 кгрн, недавно 38 кгрн за квадрат в 70 метровій однусі.
І тут вже 45...
Якось не по людськи. Тре геосу заблокувати можливість читати ейра і ко, і дозволити лише Франта з ванями та сергіями.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

http://domik.ua/novosti/appleNewsPage-257656.html

Последний шанс аирмакса)
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