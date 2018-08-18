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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:08

  Оранжевый-хит сезона написав:
  kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:kingkongovets я даже не думал что вы так внимательно читаете всё что я пишу. Польщён!


ты меня разочаровал(
я думал шо смогу вытянуть тебя на раунд фуллконтакта под присмотром михалыча, а ты выкать снова начал
чмо ты завистливое, уня

Михалыча помню, тренировался у него на Чапаева, Белинского и Дмитриевской.


Пенсионеры, возьмите хоть на месяц абонемент - да проведайте Михалыча, вспомните запах пота и скользкую спину напарника в спаринге.
vossmy
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:45

  ihorkyiv написав:
  flyman написав:по нашим міркам
нолайфери
https://lenta.ru/articles/2015/11/05/youngpension/


"Когда Джейкобсон и Цэн осознали, что ходить на работу в пожилом возрасте — вовсе не предел их мечтаний, им обоим было около 30 лет. Поставив перед собой цель, супруги, чей совокупный годовой доход составлял 135 тысяч долларов (средний ежемесячный доход в США — 3263 доллара[/b]". Річний дохід сім’ї складає 135000 дол. На місяць - 11250 дол. Середній щомісячний дохід у США складає 3263 долара. До оподаткування чи після, незрозуміло. Ну, то таке. 11250/3263=3.45 раза. Непоганий дохід сім’ї. Цікаво порахувати, як це виглядає відносно України у контексті ПКС.
Паритет купівельної спроможності (ПКС) - кількість грошових одиниць однієї країни, необхідні для купівлі якогось стандартного набору товарів і послуг, який можна купити за одну грошову одиницю іншої країни. За твердженням О.Савченка від 08.01.2018, за ПКС долар в Україні буде коштувати чи коштує 9 грн. https://zik.ua/tv/video/96761
Таким чином, щоб українцю жити в Україні з такою ж якістю життя як американцю у США, треба мати дохід на місяць: 3263 дол. * 9 = 29367 грн. Ці 29367 грн переведемо у долари за курсом 28.00: 29367/28=1049 дол. Тобто якщо українець в Україні має дохід 1049 доларів, то якість його життя відповідає якості середньостатистичного американця у США з доходом 3263 дол. Тепер 3263/1049=3.11 раза, і 28.00 (реальний курс)/9 (курс за ПКС)=3.11 раза, що засвідчує у 3.11 раза вищу вартість у доларах умовного набору товарів у США у порівнянні з його вартістю в Україні. Щоб жити в Україні як згадана американська сім’я, відкладаючи грошенята на ранню пенсію, треба мати щомісячний дохід: 11250/3.11=3617 доларів або 3617*28=101276 грн. Який дріб’язок. На форумі з такими можливостями 95% учасників. Нас державною пенсією у 1500 грн не злякати !!! :D

$500 в місяць вистачить вна Україні з гаком.
Про пенсії в 1500 можеш не писати, так як в Києві Фейслеса менше 1куе не заробляють навіть таксисти.
А те що новобудови розлітаються як гарячі піражки в базарний день, говорить, що "в людей гроші є", он і КТ 8а черга продається, і ПОХ забудовується ударними темпами, як в перші роки п"ятирічок.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:46

Другий день важкого тижня болі. Дивився коли закінчиться атракціон щедрості на альтер его. 33 кгрн, недавно 38 кгрн за квадрат в 70 метровій однусі.
І тут вже 45...
Якось не по людськи. Тре геосу заблокувати можливість читати ейра і ко, і дозволити лише Франта з ванями та сергіями.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

http://domik.ua/novosti/appleNewsPage-257656.html

Последний шанс аирмакса)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:09

як тебе не любити, Києве мій?!
Это он -Киев Faceless
в списке самых востребованных профессий в Киеве — бухгалтеры, водители, менеджеры по продажам, рабочие на производстве, работники складов....
Но самые большие сложности — с поиском менеджеров по продажам. .... Попасть в крупную компанию может любой, кто готов работать и имеет хотя бы минимальный опыт.
Но самыми дефицитными работниками в Киеве являются дворники. Их сложно найти и крупным международным компаниям, и ЖЭКам, ..... дворники выдвигают к ним массу требований. Это и наличие новой сменной одежды, теплой комнаты в доме, где можно отдохнуть, а также бесплатного чая, кофе и бутербродов.Очень часто на одного работника претендуют сразу несколько потенциальных работодателей»...
«Некоторые водители, которые приходят к нам на собеседование, согласны работать только за 16 тыс. грн в месяц. Такой доход хочет получать сотрудник, который будет ездить на автомобиле компании»
Если в прошлом году сотрудник банка, который общается с посетителями, получал 8 тыс. грн в месяц, то сейчас уже 12 тыс. грн. Причем финансисты уже не требуют от некоторых специалистов диплом о высшем образовании.
Повар в среднестатистическом ресторане в этом году может рассчитывать на 700-800 грн за смену, тогда как еще в прошлом году довольствовался 500 грн за смену. Дополнительно работодатели обеспечивают работников на кухне формой и бесплатными обедами. Доходы официантов выросли с 7–8 тыс. грн до 15 тыс. грн в месяц с учетом чаевых. В элитных заведениях опытные официанты могут рассчитывать на доход в размере 30 тыс. грн

полная версия
https://kurs.com.ua/novost/92150-rabota-2019-komu-povisjat-zarplatu/
Это я к чему? строителей здесь нет. Может потому, что с ними и с их зарплатами нет проблем, потому что 1300 в Файна таун ?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:31

  Жека79 написав: как следствие-ключи от калитки и шлагбаума уже есть у всех жителей прилегающих районов и все гуляют на ,,закрытой территории,, :) а некоторые еще приезжают в спортлайф и тоже гуляют )))).


все объективно. :)

Кстати, хотел написать как то тоже самое. Человек рассказывал про имеющийся ключик от территории, при этом его место проживания где то в районе проспекта мира :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:40

Мхитарян записал открытое обращение ( видео )

Артур МхитарянПодписаться
18 мин.
ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ

Сегодня я вынужден обратиться к Петру Алексеевичу Порошенко, так как считаю, что мой бизнес стал жертвой шантажа Службы безопасности Украины.
Это видео — мое разъяснение того, что происходит последнее время вокруг Taryan Group и нескольких десятков строительных и девелоперских компаний в Украине. Неужели в момент, когда в нашей стране военное положение, СБУ нечем заняться, кроме как шантажировать частный бизнес и требовать квартиры за решение вопросов?
Я понимаю, что сейчас после моего видеообращения на меня могут «спустить всех собак», придумают какие-то нарушения, чтобы очернить меня и скомпрометировать. Могут начать ставить палки в колеса, блокировать любые процессы в моем бизнесе.
Но я готов к этому, поскольку я не хочу становиться соучастником и поощрять беспредел, который разрушает и выдавливает прогрессивный бизнес из страны.
Уверен, что молчать нельзя! Если силовики не перестанут кошмарить бизнес и специально создавать проблемы, загонять предпринимателей в ловушку, у нашей страны не будет будущего!
Прошу вас поступить по совести, поддержать нас и сделать свой личный вклад в развитие свободного предпринимательства, чтобы не дать коррупционерам повод лишний раз сделать вид, что ничего не происходит и «замолчать проблему»!
Хватит кошмарить бизнес!


https://www.facebook.com/an.mkhitaryan/ ... 5639785661
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:41

  UA написав:
  somilitark написав:Есть куча домов 80-хх годов,так называемые спецпроекты,они не очень дорогие,адекватных кондиций и с достаточным остаточным ресурсом,локации приличные,ремонт конечно надо будет делать капитальный,думаю сразу с хорошим ремонтом это будет дороговато

В этих домах нет квартирного счетчика тепла, утепление не соответствует современным требованиям и продавцы за ремонты 15 летней давности, хотят денег как за свежие.

Кстати у знакомых похожий дом с осбб и домовым счётчиком. Весь мозг вынесли, что за тепло заплатили 1200грн за 140 квадратов (месяц и 10 дней)
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:15

  zzzzzz написав:Мхитарян записал открытое обращение ( видео )

Артур МхитарянПодписаться
18 мин.
ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ




https://www.facebook.com/an.mkhitaryan/ ... 5639785661

Думаю сумму зарядили действительно неподъёмную
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:17

  zzzzzz написав:Мхитарян записал открытое обращение ( видео )

Артур МхитарянПодписаться
18 мин.
ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ

Сегодня я вынужден обратиться к Петру Алексеевичу Порошенко, так как считаю, что мой бизнес стал жертвой шантажа Службы безопасности Украины.
Это видео — мое разъяснение того, что происходит последнее время вокруг Taryan Group и нескольких десятков строительных и девелоперских компаний в Украине. Неужели в момент, когда в нашей стране военное положение, СБУ нечем заняться, кроме как шантажировать частный бизнес и требовать квартиры за решение вопросов?
Я понимаю, что сейчас после моего видеообращения на меня могут «спустить всех собак», придумают какие-то нарушения, чтобы очернить меня и скомпрометировать. Могут начать ставить палки в колеса, блокировать любые процессы в моем бизнесе.
Но я готов к этому, поскольку я не хочу становиться соучастником и поощрять беспредел, который разрушает и выдавливает прогрессивный бизнес из страны.
Уверен, что молчать нельзя! Если силовики не перестанут кошмарить бизнес и специально создавать проблемы, загонять предпринимателей в ловушку, у нашей страны не будет будущего!
Прошу вас поступить по совести, поддержать нас и сделать свой личный вклад в развитие свободного предпринимательства, чтобы не дать коррупционерам повод лишний раз сделать вид, что ничего не происходит и «замолчать проблему»!
Хватит кошмарить бизнес!


https://www.facebook.com/an.mkhitaryan/ ... 5639785661

Помнится Прохожий собирался покупать видовую квартиру в ТТ, через "знакомого" СБУшника. Мол так не продают...
Вот оно как обернулось :mrgreen:
UA
 
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