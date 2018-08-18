Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:як тебе не любити, Києве мій?! Это он -Киев Faceless
в списке самых востребованных профессий в Киеве — бухгалтеры, водители, менеджеры по продажам, рабочие на производстве, работники складов.... Но самые большие сложности — с поиском менеджеров по продажам. .... Попасть в крупную компанию может любой, кто готов работать и имеет хотя бы минимальный опыт. Но самыми дефицитными работниками в Киеве являются дворники. Их сложно найти и крупным международным компаниям, и ЖЭКам, ..... дворники выдвигают к ним массу требований. Это и наличие новой сменной одежды, теплой комнаты в доме, где можно отдохнуть, а также бесплатного чая, кофе и бутербродов.Очень часто на одного работника претендуют сразу несколько потенциальных работодателей»... «Некоторые водители, которые приходят к нам на собеседование, согласны работать только за 16 тыс. грн в месяц. Такой доход хочет получать сотрудник, который будет ездить на автомобиле компании» Если в прошлом году сотрудник банка, который общается с посетителями, получал 8 тыс. грн в месяц, то сейчас уже 12 тыс. грн. Причем финансисты уже не требуют от некоторых специалистов диплом о высшем образовании. Повар в среднестатистическом ресторане в этом году может рассчитывать на 700-800 грн за смену, тогда как еще в прошлом году довольствовался 500 грн за смену. Дополнительно работодатели обеспечивают работников на кухне формой и бесплатными обедами. Доходы официантов выросли с 7–8 тыс. грн до 15 тыс. грн в месяц с учетом чаевых. В элитных заведениях опытные официанты могут рассчитывать на доход в размере 30 тыс. грн
... не пишіть такого, бо мені від цих з/п дах зносить! ЯК??? - ЩОБ Я 8р. вкалував/виношував/плекав/лілеяв... свій бізнес, ЗАМОРОЗИВШИ в ньому 10-15К$ - і ВІДДАВШИ йому ВЕСЬ свій час(!) - і тепер отримувати чуть більше офіціЯнта????!!!!!!!!
.... а ще і лікарняне/ і у відпустку/і вихідні дні - все за свій рахунок!!!! - НІ, НЕ ПИШІТЬ БІЛЬШЕ ТАКОГО!!!
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Как бы не секрет, что Мхитарян решала который строит что хочет и где хочет. А что он скажет? Что начал незаконную стройку и порешать походу не удалось? Такие как Мхитарян, действуют по принципу - Лучшая оборона это нападение.
UA Да, вы правы пожалуй, впервые его увидел - очень неприятный молодой человек. Природная наглость(генетическая) скорей всего зашкаливает, ибо сейчас время самых бОрзых. Может у него ещё и проблемы возникли, что кто то из грицаковского окружения(а может и сам Грицак) захотел купить напрямую со скидкой при 100% оплате самый видовой жир, а ему начали по незнанию в ОП руки крутить и через перекупов с хорошим их прокладочным приварком пентхаус двигать? Просто наказать борзых чурок решили?
UA написав:Как бы не секрет, что Мхитарян решала который строит что хочет и где хочет. А что он скажет? Что начал незаконную стройку и порешать походу не удалось? Такие как Мхитарян, действуют по принципу - Лучшая оборона это нападение.
Да, но каким боком к этому СБУ? Пусть его Киевсовет, ГАСК, прокуратура (если материалы переданы) щимят. При чем тут СБУ?
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 11 гру, 2018 11:47, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Может у него ещё и проблемы возникли, что кто то из грицаковского окружения(а может и сам Грицак) захотел купить напрямую со скидкой при 100% оплате самый видовой жир, а ему начали по незнанию в ОП руки крутить и через перекупов с хорошим их прокладочным приварком пентхаус двигать? Просто наказать борзых чурок решили?
Люди из грицаковского окружения предпочитают жить в частных домах в живописной местности. Это другая субкультура.
UA написав:Как бы не секрет, что Мхитарян решала который строит что хочет и где хочет. А что он скажет? Что начал незаконную стройку и порешать походу не удалось? Такие как Мхитарян, действуют по принципу - Лучшая оборона это нападение.
Да, но каким боком к этому СБУ? Пусть его Киевсовет, ГАСК, прокуратура (если материалы переданы) щимят. При чем тут СБУ?
можно подумать, вы наверняка знаете, в чем суть дела, чтобы выводы делать...
UA написав:Как бы не секрет, что Мхитарян решала который строит что хочет и где хочет. А что он скажет? Что начал незаконную стройку и порешать походу не удалось? Такие как Мхитарян, действуют по принципу - Лучшая оборона это нападение.
Да, но каким боком к этому СБУ? Пусть его Киевсовет, ГАСК, прокуратура (если материалы переданы) щимят. При чем тут СБУ?
Мхитарян это классическая организованная преступность. Шо, нет?))