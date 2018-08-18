в списке самых востребованных профессий в Киеве — бухгалтеры, водители, менеджеры по продажам, рабочие на производстве, работники складов....

Но самые большие сложности — с поиском менеджеров по продажам. .... Попасть в крупную компанию может любой, кто готов работать и имеет хотя бы минимальный опыт .

Но самыми дефицитными работниками в Киеве являются дворники. Их сложно найти и крупным международным компаниям, и ЖЭКам, ..... дворники выдвигают к ним массу требований . Это и наличие новой сменной одежды, теплой комнаты в доме, где можно отдохнуть, а также бесплатного чая, кофе и бутербродов .Очень часто на одного работника претендуют сразу несколько потенциальных работодателей»...

«Некоторые водители , которые приходят к нам на собеседование, согласны работать только за 16 тыс. грн в месяц . Такой доход хочет получать сотрудник, который будет ездить на автомобиле компании»

Если в прошлом году сотрудник банка, который общается с посетителями, получал 8 тыс. грн в месяц, то сейчас уже 12 тыс. грн. Причем финансисты уже не требуют от некоторых специалистов диплом о высшем образовании .

Повар в среднестатистическом ресторане в этом году может рассчитывать на 700-800 грн за смену, тогда как еще в прошлом году довольствовался 500 грн за смену. Дополнительно работодатели обеспечивают работников на кухне формой и бесплатными обедами. Доходы официантов выросли с 7–8 тыс. грн до 15 тыс. грн в месяц с учетом чаевых. В элитных заведениях опытные официанты могут рассчитывать на доход в размере 30 тыс. грн