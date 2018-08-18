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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2972297329742975>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:21

  UA написав:Помнится Прохожий собирался покупать видовую квартиру в ТТ, через "знакомого" СБУшника. Мол так не продают...
Вот оно как обернулось :mrgreen:


Жду комментария ККЦ :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:24

... за крок до перевороту думок ©

  Serg-ik написав:як тебе не любити, Києве мій?!
Это он -Киев Faceless
в списке самых востребованных профессий в Киеве — бухгалтеры, водители, менеджеры по продажам, рабочие на производстве, работники складов....
Но самые большие сложности — с поиском менеджеров по продажам. .... Попасть в крупную компанию может любой, кто готов работать и имеет хотя бы минимальный опыт.
Но самыми дефицитными работниками в Киеве являются дворники. Их сложно найти и крупным международным компаниям, и ЖЭКам, ..... дворники выдвигают к ним массу требований. Это и наличие новой сменной одежды, теплой комнаты в доме, где можно отдохнуть, а также бесплатного чая, кофе и бутербродов.Очень часто на одного работника претендуют сразу несколько потенциальных работодателей»...
«Некоторые водители, которые приходят к нам на собеседование, согласны работать только за 16 тыс. грн в месяц. Такой доход хочет получать сотрудник, который будет ездить на автомобиле компании»
Если в прошлом году сотрудник банка, который общается с посетителями, получал 8 тыс. грн в месяц, то сейчас уже 12 тыс. грн. Причем финансисты уже не требуют от некоторых специалистов диплом о высшем образовании.
Повар в среднестатистическом ресторане в этом году может рассчитывать на 700-800 грн за смену, тогда как еще в прошлом году довольствовался 500 грн за смену. Дополнительно работодатели обеспечивают работников на кухне формой и бесплатными обедами. Доходы официантов выросли с 7–8 тыс. грн до 15 тыс. грн в месяц с учетом чаевых. В элитных заведениях опытные официанты могут рассчитывать на доход в размере 30 тыс. грн

полная версия
https://kurs.com.ua/novost/92150-rabota-2019-komu-povisjat-zarplatu/
Это я к чему? строителей здесь нет. Может потому, что с ними и с их зарплатами нет проблем, потому что 1300 в Файна таун ?

... не пишіть такого, бо мені від цих з/п дах зносить! :mrgreen:
ЯК??? - ЩОБ Я . вкалував/виношував/плекав/лілеяв... свій бізнес, ЗАМОРОЗИВШИ в ньому 10-15К$ - і ВІДДАВШИ йому ВЕСЬ свій час(!) - і тепер отримувати чуть більше офіціЯнта????!!!!!!!! :shock: :twisted:

.... а ще і лікарняне/ і у відпустку/і вихідні дні - все за свій рахунок!!!!
- НІ, НЕ ПИШІТЬ БІЛЬШЕ ТАКОГО!!! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:27

  hume написав:
  zzzzzz написав:Мхитарян записал открытое обращение ( видео )

Артур МхитарянПодписаться
18 мин.
ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ




https://www.facebook.com/an.mkhitaryan/ ... 5639785661

Думаю сумму зарядили действительно неподъёмную

Молодец Мхитарян - хороший момент выбрал. Может, в самом деле, уберут "предпринимателей" от СБУ с рынка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:28

  airmax78 написав:
  hume написав:Думаю сумму зарядили действительно неподъёмную

Молодец Мхитарян - хороший момент выбрал. Может, в самом деле, уберут "предпринимателей" от СБУ с рынка.


Думаю сейчас перед выборами реально стали трусить всех подряд. Все помнят заявление Луценко на прошлой неделе о проверке всех застройщиков ?
Деньги собирают на выборы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:36

  hume написав:
  zzzzzz написав:Мхитарян записал открытое обращение ( видео )

Артур МхитарянПодписаться
18 мин.
ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ




https://www.facebook.com/an.mkhitaryan/ ... 5639785661

Думаю сумму зарядили действительно неподъёмную

Как бы не секрет, что Мхитарян решала который строит что хочет и где хочет.
А что он скажет? Что начал незаконную стройку и порешать походу не удалось?
Такие как Мхитарян, действуют по принципу - Лучшая оборона это нападение.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:42

UA
Да, вы правы пожалуй, впервые его увидел - очень неприятный молодой человек.
Природная наглость(генетическая) скорей всего зашкаливает, ибо сейчас время самых бОрзых.
Может у него ещё и проблемы возникли, что кто то из грицаковского окружения(а может и сам Грицак) захотел купить напрямую со скидкой при 100% оплате самый видовой жир, а ему начали по незнанию в ОП руки крутить и через перекупов с хорошим их прокладочным приварком пентхаус двигать? Просто наказать борзых чурок решили?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:46

  UA написав:Как бы не секрет, что Мхитарян решала который строит что хочет и где хочет.
А что он скажет? Что начал незаконную стройку и порешать походу не удалось?
Такие как Мхитарян, действуют по принципу - Лучшая оборона это нападение.

Да, но каким боком к этому СБУ? Пусть его Киевсовет, ГАСК, прокуратура (если материалы переданы) щимят. При чем тут СБУ?
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 11 гру, 2018 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:51

  барабашов написав:UA
Да, вы правы пожалуй, впервые его увидел - очень неприятный молодой человек.
Природная наглость(генетическая) скорей всего зашкаливает, ибо сейчас время самых бОрзых.

Думаю это классическая Хуцпа
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1 ... 0%BF%D0%B0
Кто не знает, что значит хуцпа вот вам классический пример:
https://www.youtube.com/watch?v=aJ6JyasmhD8
  барабашов написав:Может у него ещё и проблемы возникли, что кто то из грицаковского окружения(а может и сам Грицак) захотел купить напрямую со скидкой при 100% оплате самый видовой жир, а ему начали по незнанию в ОП руки крутить и через перекупов с хорошим их прокладочным приварком пентхаус двигать? Просто наказать борзых чурок решили?

Люди из грицаковского окружения предпочитают жить в частных домах в живописной местности. Это другая субкультура.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:52

  airmax78 написав:
  UA написав:Как бы не секрет, что Мхитарян решала который строит что хочет и где хочет.
А что он скажет? Что начал незаконную стройку и порешать походу не удалось?
Такие как Мхитарян, действуют по принципу - Лучшая оборона это нападение.

Да, но каким боком к этому СБУ? Пусть его Киевсовет, ГАСК, прокуратура (если материалы переданы) щимят. При чем тут СБУ?

можно подумать, вы наверняка знаете, в чем суть дела, чтобы выводы делать...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:54

  airmax78 написав:
  UA написав:Как бы не секрет, что Мхитарян решала который строит что хочет и где хочет.
А что он скажет? Что начал незаконную стройку и порешать походу не удалось?
Такие как Мхитарян, действуют по принципу - Лучшая оборона это нападение.

Да, но каким боком к этому СБУ? Пусть его Киевсовет, ГАСК, прокуратура (если материалы переданы) щимят. При чем тут СБУ?

Мхитарян это классическая организованная преступность.
Шо, нет?))
UA
 
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