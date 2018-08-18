Додано: Вів 11 гру, 2018 12:34

Mazay256 написав: Законопроект 6424 предлагает четко запретить любое использование квартир в многоэтажных домах, кроме как для проживания. Использование не по назначению квартир в многоэтажных жилых домах, в том числе как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания, запрещается. Работать в жилом доме можно будет только владельцу (официальному арендатору) квартиры или членам его семьи, без использования наемного труда, при условии, что такая деятельность не нарушает прав и интересов других собственников помещений в данном жилом доме и не противоречит установленным правилам пользования жилыми домами и жилыми помещениями. Штрафы возрастают на три порядка. Для борьбы с хостелами вписана норма о том, что "при сдаче квартиры в аренду арендодатель должен обеспечить каждого жителя площадью жилья, размер которой не менее 8 квадратных метров общей площади квартиры на одно лицо"

https://kurs.com.ua/novost/92154-novshestva-v-arende-zhilja-chto-predlagajut-v-rade/ Законопроект 6424 предлагает четко запретить любое использование квартир в многоэтажных домах, кроме как для проживания. Использование не по назначению квартир в многоэтажных жилых домах, в том числе как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания, запрещается. Работать в жилом доме можно будет только владельцу (официальному арендатору) квартиры или членам его семьи, без использования наемного труда, при условии, что такая деятельность не нарушает прав и интересов других собственников помещений в данном жилом доме и не противоречит установленным правилам пользования жилыми домами и жилыми помещениями. Штрафы возрастают на три порядка. Для борьбы с хостелами вписана норма о том, что "при сдаче квартиры в аренду арендодатель должен обеспечить каждого жителя площадью жилья, размер которой не менее 8 квадратных метров общей площади квартиры на одно лицо"

Какой то набор бреда. Одно дело, если бы речь шла о жилом фонде, и ужесточении правил перевода жилого в нежилое, но как можно все под одну гребенку. 6424-д в этом плане ни чем не лучше, во-первых, чем дома ниже 16 этажей хуже, во-вторых, почему только первые этажи и мансардные, градация изначально де*** и не по тем критериям, по которым есть смысл разделять жилое и коммерческое.Насчет хостелов также бред. Если уже походить всерьез к вопросу, то речь даже не только о хостелах, а о краткосрочной сдаче вообще, и в первую очередь законопроект должен давать критерии для определения такой деятельности, реалистичные в плане получения и достаточные для применения санкций с владельцу т.е. на каких конкретно основаниях можно делать заявления, что квартира сдается как миниотель или посуточно, чтобы на основании этого потом штрафовать, закрывать, арестовывать и пр.