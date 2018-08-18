Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Mazay256 написав:А что делать людЯм попроще? Душа тянется к прекрасному, а вокруг парят гетто
Валить туда, где строят милые 3-5 этажные кварталы с подземными парковками "па 1500".
Ну вы же уже там. Если не секрет, что вас продолжает притягивать в ветку о киевской недвиге? Это без подвоха вопрос. Просто хочу понять. Смотрю что Реуса мы потеряли. Кровожадную Викупавл - тоже. И еще многих. Но жить в Польше и продолжать интересоваться киевской недвигой - зачем?
airmax78 написав:Возможно. И все-таки я не понимаю, при чем там СБУ, если только Мхитарян не финансирует ОРДЛО, не завербован ФСБ или не готовится подорвать все свои дома вместе с проживающими там высокопоставленными чиновниками.
Мхитарян возглавляет ОПГ. Участковый должен этим заниматься?
Управління з боротьби з організованою злочинністю при нац полиции должно этим заниматься. Тарян что, представляет угрозу для существования украинского государства? (ну, в какой-то степени - да, согласен: строя модные МОПы он пробуждает жадность в украинских чиновниках и толкает их на преступления).
airmax78 написав:Возможно. И все-таки я не понимаю, при чем там СБУ, если только Мхитарян не финансирует ОРДЛО, не завербован ФСБ или не готовится подорвать все свои дома вместе с проживающими там высокопоставленными чиновниками.
Мхитарян возглавляет ОПГ. Участковый должен этим заниматься?
Mazay256 написав:Законопроект 6424 предлагает четко запретить любое использование квартир в многоэтажных домах, кроме как для проживания. Использование не по назначению квартир в многоэтажных жилых домах, в том числе как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания, запрещается. Работать в жилом доме можно будет только владельцу (официальному арендатору) квартиры или членам его семьи, без использования наемного труда, при условии, что такая деятельность не нарушает прав и интересов других собственников помещений в данном жилом доме и не противоречит установленным правилам пользования жилыми домами и жилыми помещениями. Штрафы возрастают на три порядка. Для борьбы с хостелами вписана норма о том, что "при сдаче квартиры в аренду арендодатель должен обеспечить каждого жителя площадью жилья, размер которой не менее 8 квадратных метров общей площади квартиры на одно лицо" https://kurs.com.ua/novost/92154-novshestva-v-arende-zhilja-chto-predlagajut-v-rade/
Какой то набор бреда. Одно дело, если бы речь шла о жилом фонде, и ужесточении правил перевода жилого в нежилое, но как можно все под одну гребенку. 6424-д в этом плане ни чем не лучше, во-первых, чем дома ниже 16 этажей хуже, во-вторых, почему только первые этажи и мансардные, градация изначально де*** и не по тем критериям, по которым есть смысл разделять жилое и коммерческое. Насчет хостелов также бред. Если уже походить всерьез к вопросу, то речь даже не только о хостелах, а о краткосрочной сдаче вообще, и в первую очередь законопроект должен давать критерии для определения такой деятельности, реалистичные в плане получения и достаточные для применения санкций с владельцу т.е. на каких конкретно основаниях можно делать заявления, что квартира сдается как миниотель или посуточно, чтобы на основании этого потом штрафовать, закрывать, арестовывать и пр.
airmax78 написав:Возможно. И все-таки я не понимаю, при чем там СБУ, если только Мхитарян не финансирует ОРДЛО, не завербован ФСБ или не готовится подорвать все свои дома вместе с проживающими там высокопоставленными чиновниками.
Мхитарян возглавляет ОПГ. Участковый должен этим заниматься?
Какое опг? Где почитать?
Ну как же, Мхитарян организует на своих площадках большое число строителей. Все строители, как известно, воришки (за редким исключением). Вот и готовое ОПГ.
Mazay256 написав:А что делать людЯм попроще? Душа тянется к прекрасному, а вокруг парят гетто
Валить туда, где строят милые 3-5 этажные кварталы с подземными парковками "па 1500".
Ну вы же уже там. Если не секрет, что вас продолжает притягивать в ветку о киевской недвиге? Это без подвоха вопрос. Просто хочу понять. Смотрю что Реуса мы потеряли. Кровожадную Викупавл - тоже. И еще многих. Но жить в Польше и продолжать интересоваться киевской недвигой - зачем?