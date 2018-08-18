Артур МхитарянПодписаться

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ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ



Сегодня я вынужден обратиться к Петру Алексеевичу Порошенко, так как считаю, что мой бизнес стал жертвой шантажа Службы безопасности Украины.

Это видео — мое разъяснение того, что происходит последнее время вокруг Taryan Group и нескольких десятков строительных и девелоперских компаний в Украине. Неужели в момент, когда в нашей стране военное положение, СБУ нечем заняться, кроме как шантажировать частный бизнес и требовать квартиры за решение вопросов?

Я понимаю, что сейчас после моего видеообращения на меня могут «спустить всех собак», придумают какие-то нарушения, чтобы очернить меня и скомпрометировать. Могут начать ставить палки в колеса, блокировать любые процессы в моем бизнесе.

Но я готов к этому, поскольку я не хочу становиться соучастником и поощрять беспредел, который разрушает и выдавливает прогрессивный бизнес из страны.

Уверен, что молчать нельзя! Если силовики не перестанут кошмарить бизнес и специально создавать проблемы, загонять предпринимателей в ловушку, у нашей страны не будет будущего!

Прошу вас поступить по совести, поддержать нас и сделать свой личный вклад в развитие свободного предпринимательства, чтобы не дать коррупционерам повод лишний раз сделать вид, что ничего не происходит и «замолчать проблему»!

Хватит кошмарить бизнес!



