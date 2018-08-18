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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2974297529762977

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1251
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1251
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:53

  airmax78 написав:
  Kostia написав:Ребята, знакомый устроился в оп, скоро будет весело)

В ОП какого ЖК/Застройщика? Нам нужен прямой инсайд.

Не кан/кт, не переживайте), кстати, видели, вам ссылку утром оставлял, звонили?)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:18

  Хомякоид написав:
  zzzzzz написав:Мхитарян записал открытое обращение ( видео )

Артур Мхитарян


https://www.facebook.com/an.mkhitaryan/ ... 5639785661


Кто там говорил " Реформы идут их просто не видно "
Уже пошли реформы вырисовываться. :D


Суд поновив Насірова на посаді голови ДФС! :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:20

кто то может сориентировать сколько баблища тут забетонировано в ремонт???

https://valion.ua/properties/833335/
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:32

  Жека79 написав:кто то может сориентировать сколько баблища тут забетонировано в ремонт???

https://valion.ua/properties/833335/

Ціна квартирки 500 000.
Вартість ремонта не менше 100 000 дол.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:34

... ото Костя тепер плюсів "наловить"!

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Ребята, знакомый устроился в оп, скоро будет весело)

В ОП какого ЖК/Застройщика? Нам нужен прямой инсайд.

Не кан/кт, не переживайте), кстати, видели, вам ссылку утром оставлял, звонили?)

... не вже ми будемо знати все "із середини"? :shock:
- фірми-прокладки/підставні особи, які викуповують майже все на котловані/як будують з Г і палок/ціну собівартості м2 і т. д? :shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:36

Щось тихо.

Замовкли рожевоокулярники...

"Дорожай" здох.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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