Не кан/кт, не переживайте), кстати, видели, вам ссылку утром оставлял, звонили?)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:53
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:18
Суд поновив Насірова на посаді голови ДФС!
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:20
кто то может сориентировать сколько баблища тут забетонировано в ремонт???
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:32
Ціна квартирки 500 000.
Вартість ремонта не менше 100 000 дол.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:34
... ото Костя тепер плюсів "наловить"!
... не вже ми будемо знати все "із середини"?
- фірми-прокладки/підставні особи, які викуповують майже все на котловані/як будують з Г і палок/ціну собівартості м2 і т. д?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:36
Щось тихо.
Замовкли рожевоокулярники...
"Дорожай" здох.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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