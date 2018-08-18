Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:53
airmax78 написав: Kostia написав:
Ребята, знакомый устроился в оп, скоро будет весело)
В ОП какого ЖК/Застройщика? Нам нужен прямой инсайд.
Не кан/кт, не переживайте), кстати, видели, вам ссылку утром оставлял, звонили?)
Kostia
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:18
Хомякоид написав:
Кто там говорил " Реформы идут их просто не видно "
Уже пошли реформы вырисовываться.
Суд поновив Насірова на посаді голови ДФС!
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:20
кто то может сориентировать сколько баблища тут забетонировано в ремонт???
https://valion.ua/properties/833335/
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:32
Ціна квартирки 500 000.
Вартість ремонта не менше 100 000 дол.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:34
Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав:
Ребята, знакомый устроился в оп, скоро будет весело)
В ОП какого ЖК/Застройщика? Нам нужен прямой инсайд.
Не кан/кт, не переживайте), кстати, видели, вам ссылку утром оставлял, звонили?)
... не вже ми будемо знати все "із середини"?
- фірми-прокладки/підставні особи, які викуповують майже все на котловані/як будують з Г і палок/ціну собівартості м2 і т. д?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:56
Tesla открыла возможность доставки Tesla Model 3 в Украину
Стоимость Model 3 — 58 800 евро, но украинцам она обойдется в 48 595 евро. Речь идет о самой дорогой модели с мощной батареей.
ПчёлкаIRON
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:55
Долярчик написав: Kostia написав: airmax78 написав:
В ОП какого ЖК/Застройщика? Нам нужен прямой инсайд.
Не кан/кт, не переживайте), кстати, видели, вам ссылку утром оставлял, звонили?)
... не вже ми будемо знати все "із середини"?
- фірми-прокладки/підставні особи, які викуповують майже все на котловані/як будують з Г і палок/ціну собівартості м2 і т. д?
Я это и сейчас могу написать по некоторым застройщика, но тут "эксперты" напишут что это не так)
Kostia
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Додано: Вів 11 гру, 2018 18:08
Вот так на самом деле выглядит рекламный кредит под 0,01%
Компания «Киевгорстрой» и АО «КРИСТАЛБАНК» внедрили новую программу кредитования «Від мрій – до дій».
Источник: domik.ua
Живите своим умом!
zzzzzz
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