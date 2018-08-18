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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2975297629772978>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1251
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1251
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:20

кто то может сориентировать сколько баблища тут забетонировано в ремонт???

https://valion.ua/properties/833335/
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:32

  Жека79 написав:кто то может сориентировать сколько баблища тут забетонировано в ремонт???

https://valion.ua/properties/833335/

Ціна квартирки 500 000.
Вартість ремонта не менше 100 000 дол.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:34

... ото Костя тепер плюсів "наловить"!

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Ребята, знакомый устроился в оп, скоро будет весело)

В ОП какого ЖК/Застройщика? Нам нужен прямой инсайд.

Не кан/кт, не переживайте), кстати, видели, вам ссылку утром оставлял, звонили?)

... не вже ми будемо знати все "із середини"? :shock:
- фірми-прокладки/підставні особи, які викуповують майже все на котловані/як будують з Г і палок/ціну собівартості м2 і т. д? :shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Tesla открыла возможность доставки Tesla Model 3 в Украину
Стоимость Model 3 — 58 800 евро, но украинцам она обойдется в 48 595 евро. Речь идет о самой дорогой модели с мощной батареей.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:55

  Долярчик написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:В ОП какого ЖК/Застройщика? Нам нужен прямой инсайд.

Не кан/кт, не переживайте), кстати, видели, вам ссылку утром оставлял, звонили?)

... не вже ми будемо знати все "із середини"? :shock:
- фірми-прокладки/підставні особи, які викуповують майже все на котловані/як будують з Г і палок/ціну собівартості м2 і т. д? :shock:

Я это и сейчас могу написать по некоторым застройщика, но тут "эксперты" напишут что это не так)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:08

Вот так на самом деле выглядит рекламный кредит под 0,01%

Компания «Киевгорстрой» и АО «КРИСТАЛБАНК» внедрили новую программу кредитования «Від мрій – до дій».
Источник: domik.ua


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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:34

  Жека79 написав:кто то может сориентировать сколько баблища тут забетонировано в ремонт???

https://valion.ua/properties/833335/

+-150куе, сильно зависит от того в какие года делался ремонт 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:42

  Жека79 написав:кто то может сориентировать сколько баблища тут забетонировано в ремонт???

https://valion.ua/properties/833335/

По сегодняшним ценам, ориентировочно 150 000- 170 000
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:50

  UA написав:
  Жека79 написав:кто то может сориентировать сколько баблища тут забетонировано в ремонт???

https://valion.ua/properties/833335/

По сегодняшним ценам, ориентировочно 150 000- 170 000


Получается квартиру оценивают в 330-350 куе, что то дофига для ПОХа
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:57

  Жека79 написав:кто то может сориентировать сколько баблища тут забетонировано в ремонт???

https://valion.ua/properties/833335/


Интересно, за сколько бы она сдавалась?
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
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