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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:20
кто то может сориентировать сколько баблища тут забетонировано в ремонт???
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:32
Ціна квартирки 500 000.
Вартість ремонта не менше 100 000 дол.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:34
... ото Костя тепер плюсів "наловить"!
... не вже ми будемо знати все "із середини"?
- фірми-прокладки/підставні особи, які викуповують майже все на котловані/як будують з Г і палок/ціну собівартості м2 і т. д?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Tesla открыла возможность доставки Tesla Model 3 в Украину
Стоимость Model 3 — 58 800 евро, но украинцам она обойдется в 48 595 евро. Речь идет о самой дорогой модели с мощной батареей.
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:55
Я это и сейчас могу написать по некоторым застройщика, но тут "эксперты" напишут что это не так)
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:08
Вот так на самом деле выглядит рекламный кредит под 0,01%
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:34
+-150куе, сильно зависит от того в какие года делался ремонт
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:42
По сегодняшним ценам, ориентировочно 150 000- 170 000
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:50
Получается квартиру оценивают в 330-350 куе, что то дофига для ПОХа
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:57
Интересно, за сколько бы она сдавалась?
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
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