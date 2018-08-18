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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2975297629772978

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1251
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
265
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1251
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:04

  spitfirekdv написав:
  Жека79 написав:кто то может сориентировать сколько баблища тут забетонировано в ремонт???

https://valion.ua/properties/833335/


Интересно, за сколько бы она сдавалась?

очень узкая ЦА, хотя собственно в чем суть вопроса?
судя по фото квартира делалась чисто "для себя любимого", везде дорогие решения и материалы... 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:15

  spitfirekdv написав:
  Жека79 написав:кто то может сориентировать сколько баблища тут забетонировано в ремонт???

https://valion.ua/properties/833335/


Интересно, за сколько бы она сдавалась?

За коммунальные
Это не шутка
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:20

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  Жека79 написав:кто то может сориентировать сколько баблища тут забетонировано в ремонт???

https://valion.ua/properties/833335/

По сегодняшним ценам, ориентировочно 150 000- 170 000


Получается квартиру оценивают в 330-350 куе, что то дофига для ПОХа

Сейчас эта квартира за 250 000 не продастся.
За 180 000 -200 000 мож кто найдется.
Несоответствие места и уровня ремонта + ремонт хоть и крутой, но морально подустарел. Мода поменялась...
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Несоответствие места и уровня ремонта

локзйшин...
ИМХО в РТ такого уровня квартира уходила бы от 2,5куе/мес легко 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:27

  Frant написав:
  Жека79 написав:кто то может сориентировать сколько баблища тут забетонировано в ремонт???

https://valion.ua/properties/833335/

Ціна квартирки 500 000.
Вартість ремонта не менше 100 000 дол.

есть 2 минуса: это локация и сам дом
Дом - полное говно. Отопления там нет, потому что никто из жильцов не получил документы на право собственности соответственно дом не введен в эксплуатацию.
Обогреваются электричеством.
Соответственно цена этого счасть = стоимость ремонта- амортизация = 150 000 макс
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Я это и сейчас могу написать по некоторым застройщика, но тут "эксперты" напишут что это не так)

... Ви - пишіть! - то експерДи мають боятись Вашого професіоналізму!
- втріть їм носа! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:33

  zzzzzz написав:Вот так на самом деле выглядит рекламный кредит под 0,01%

Компания «Киевгорстрой» и АО «КРИСТАЛБАНК» внедрили новую программу кредитования «Від мрій – до дій».
Источник: domik.ua


Зображення

...як на мене - досить нормально!.... для початку...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:36

  ПчёлкаIRON написав:
  Frant написав:
  Жека79 написав:кто то может сориентировать сколько баблища тут забетонировано в ремонт???

https://valion.ua/properties/833335/

Ціна квартирки 500 000.
Вартість ремонта не менше 100 000 дол.

есть 2 минуса: это локация и сам дом
Дом - полное говно. Отопления там нет, потому что никто из жильцов не получил документы на право собственности соответственно дом не введен в эксплуатацию.
Обогреваются электричеством.
Соответственно цена этого счасть = стоимость ремонта- амортизация = 150 000 макс


не говорите ерунду. Что значит нет отопления??? Весь этот комплекс давно введен в эксплуатацию.

ПС. абсолютно согласен что пол ляма в таком доме на похе это неликвид полный
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:39

  Жека79 написав:кто то может сориентировать сколько баблища тут забетонировано в ремонт???

https://valion.ua/properties/833335/

Это Войцеховский свою квартиру продает?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:41

  airmax78 написав:
  Жека79 написав:кто то может сориентировать сколько баблища тут забетонировано в ремонт???

https://valion.ua/properties/833335/

Это Войцеховский свою квартиру продает?


та не, он тут причем. Это ж южные врата на метро Осокорки, войцех их не строил
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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